نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو الانتصار السابع للعميد.. موعد مباراة الرائد والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الرائد والاتحاد ، ساعات قليلة، تفصل العميد متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، لتحقيق إنجاز متميز هذا الموسم، بتحقيق الانتصار السابع له على التوالي، وهو مالم يتحقق لأي فريق خلال العام الحالي من المسابقة، وذلك حين يحل ضيفًا على الرائد، في إطار مباريات الأسبوع الـ17 من البطولة، والتي يستضيفها مساء الجمعة 14 يناير 2022 ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف بالتفصيل على موعد مباراة الرائد والاتحاد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وكذلك تاريخ مواجهات الرائد والاتحاد في الدوري السعودي .

مباراة الرائد والاتحاد

عشاق المونديالي على موعد اليوم الجمعة، مع الإثارة والمتعة، حيث يخوض اتحاد جدة تحديًا جديدًا، نحو المزيد من الابتعاد في صدارة بطولة الدوري السعودي هذا الموسم.

ويمتلك الفريق فرصة مميزة، من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق اللقب الثامن في تاريخه بالمسابقة العريقة، وتقليص الفارق مع نادي النصر وصيف أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري السعودي برصيد 9 ألقاب.

فيما يأمل الرائد في مواصلة طريق الانتصارات، التي بدأ يعود إليها في الجولة الماضية، بعد خسارة مفاجئة في الأسبوع الـ15 من أبها.

نستعرض بدايةً، ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ16:

يُذكر، أن الأسبوع الـ17 سيشهد مواجهات قوية، والتي تبدأ الجمعة بلقاء العميد ورائد التحدي، وكذلك مباراة الاتفاق والشباب .

وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت 15 يناير 2022 بـ4 مواجهات، من أهمها مباراة النصر والفيصلي و مباراة الهلال والتعاون ، وأيضًا مباراة الأهلي والحزم .

نادي الاتحاد

نبدأ تغطيتنا مع الضيوف، فريق نادي الاتحاد السعودي ، المرشح بقوة للظفر بلقب الدوري السعودي .

حيث يحتل العميد حاليًا صدارة الترتيب العام برصيد 35 نقطة وصافي (19) هدفًا، بفارق 3 نقاط عن الشباب الوصيف.

ولدى الإتي أفضلية، بفارق مباراة مؤجلة مع الهلال من الأسبوع الـ12 بسبب مشاركة الزعيم في دوري أبطال آسيا والتي توج بلقبها على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وقد تم تحديد موعد مباراة الهلال والاتحاد يوم السبت 8 مارس 2022 وفق إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم الأخير.

وإجمالًا حقق الاتحاد هذا الموسم، 11 انتصارًا وتعادلين وخسارتين، خلال 15 مباراة خاضها.

يُشار إلى أن المونديالي يمتلك إنجازًا مميزًا، بتحقيق 6 انتصارات مميزة، والتي بدأت أمام الحزم بهدف نظيف.

وتواصلت مسيرة الانتصارات الخمس الأخرى، أمام الفتح بنتيجة (3-0) ثم الطائي بهدف، والاتفاق والباطن بنفس النتيجة (3-2)، علاوة على الفيحاء بثنائية بيضاء.

نادي الرائد

على الجهة المقبلة، يرغب نادي الرائد السعودي ، في مواصلة نتائجه المتميزة بشكل كبير هذا الموسم، والتي وضعته في ترتيب جيد في جدول البطولة.

إذ يحتل رائد التحدي حاليًا المركز السادس في جدول الدوري السعودي ، برصيد 14 نقطة وصافي (1) هدف.

حيث حقق فريق مدينة بريدة خلال 16 جولة خاضها، 7 انتصارات و3 تعادلات، ولكن خسر في 6 لقاءات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، وخلال مباريات الرائد الخمس الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، نجح الفريق في جمع 7 نقاط.

إذ فاز على الأهلي بهدف نظيف، وعلى الفتح بنتيجة (3-2)، فيما تعادل إيجابيًا مع النصر (2-2).

ولكن تلقى الفريق خسارتين أمام الشباب بثلاثية بيضاء، ثم أمام أبها بنتيجة (0-1).

موعد مباراة الرائد والاتحاد

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الجمعة، في تمام الثالثة والنصف وخمس دقائق ( 3:35 م ) بتوقيت السعودية، الثانية والنصف وخمس دقائق ( 2:35 م ) بتوقيت القاهرة، الثانية عشر والنصف وخمس دقائق ( 12:35 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الاتحاد والرائد ، فنحن بانتظار الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء، عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD .

وبشأن معلق مباراة الرائد والاتحاد ، فقد كلفت شركة الرياضة السعودية المعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي بالتعليق على أحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل وآخر الأخبار و موعد مباراة الاتحاد والرائد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وموقعهما في جدول الترتيب، علاوة على تاريخ لقاءات الاتحاد والرائد في الدوري السعودي .