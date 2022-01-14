الرياضة

حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون و القنوات الناقلة مباراة الهلال والتعاون

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عمر شويل - جدة حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون عبر منصة مكاني وطريقة الحجز للمباراة . وما هي القنوات الناقلة مباراة الهلال والتعاون في أطار الدوري السعودي للمحترفين . كذلك سنتعرف علي الطريقة التي يتم بها حجز تذاكر مباراة الهلال منصة مكاني . وذلك بشكل إلكتروني عبر الموقع . كما يتاح علي منصة مكاني حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون التعرف علي أسعار التذاكر المختلفة . وفقاً للمكان المرغوب الحجز له في مباراة الهلال والتعاون . ومن الطرق التي يم بها الحجز من خلال التطبيق علي الجوال الخاص بمنصة مكاني . تلك المنصة التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم . كما بجانب ذلك سيتم أرفاق مقال يحتوي علي تشكيل نادي الهلال السعودي . بجانب تشكيل نادي التعاون السعودي المرتقبين في مباراة الهلال والتعاون .

حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون
منصة مكاني

حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون عبر منصة مكاني

يتم حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون من خلال بعض الخطوات البسيطة . علي منصة مكاني المتخصصة في بيع تذاكر مباراة الهلال والتعاون . والتي تنطلق غداً . كما أن مباراة الهلال والتعاون تأتي ضمن الجولة رقم 17 في الدوري السعودي . والتي ستدور أحداثها علي ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز . كما أن القنوات الناقلة مباراة الهلال والتعاون المتخصصة لمباريات الدوري السعودي هي باقة قنوات SSC الرياضية السعودية . والتي سنوضح التردد الخاص بها ليتم متابعة مباراة الهلال والتعاون . وحتي موعد مباراة الهلال اليوم يحتل حتي الآن فريق الهلال رصيد 27 نقطة في رصيد النقاط الخاص به . كذلك يترقب نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم الجماهير المشجعة لكلا الفريقين بأن يتم الفوز وحصد 3 نقاط جديدة . تضاف لرصيد الفريق الذي يوفق في مباراة اليوم

الخطوات المتبعة في منصة مكاني لتذاكر مباراة الهلال والتعاون

  1. يتم تسجيل الدخول علي موقع منصة مكاني ليتم حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون .
  2. كما يمكن أن يتم الحجز في مباراة الهلال والتعاون عبر تطبيق الهاتف الخاص بمنصة مكاني .
  3. كذلك بجانب ضرورة تسجيل البيانات الخاصة باسم حاجز تذكرة مباراة الهلال والتعاون .
  4. البيانات المطلوبة علي منصة مكاني هي الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور .
  5. كما يتم تسجيل رقم الهاتف وتحديد نوعية تذكرة مباراة الهلال والتعاون من الفئات المعروضة علي منصة مكاني .
  6. في نهاية تلك الخطوات يتم الموافقة علي الشروط والأحكام ويكون قد تم الحجز لتذكرة مباراة الهلال والتعاون .

القنوات الناقلة مباراة الهلال والتعاون وتردد قنوات SSC الرياضية علي عرب سات

يتم نقل مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين علي تردد قنوات SSC الرياضية . ونتعرف علي معلومات القنوات وترددها كالآتي :-

  • يتم إضافة تردد قنوات SSC الناقلة مباراة الهلال والتعاون علي عرب سات 12417 .
  • كما يتم ضبط الاستقطاب بشكل “عمودي” .
  • معدل تصحيح الخطأ لقنوات SSC الرياضية 5/6 .
  • معدل ترميز قنوات SSC الرياضية 27500 .

تردد القنوات الناقلة مباراة الهلال والتعاون علي القمر الصناعي بدر سات

  1. مباراة الهلال والتعاون علي قنوات SSC الرياضية تردد 12418 .
  2. كذلك بجانب استقطاب قنوات SSC “أفقي” .
  3. كما يتم إضافة معدل الترميز لقنوات SSC السعودية 27500 .
  4. معامل تصحيح خطأ قنوات SSC الرياضية 3/4 .

بعض المعلومات الخاصة بفريق الهلال

يأتي فريق الهلال في مباراته القادمة في الدوري السعودية ويحتل المركز الحادي عشر . ضمن ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ورصيد نقاط مبارياته حتي الآن هو 11 نقطة . كما يعتبر مشجعي فريق الهلال أن هذا الرقم هو رقم سئ ويطالبه الجمهور بتحسين ذلك الوضع الغير مرضي بالنسبة للجمهور . كذلك يطالب جمهور نادي الهلال قبل مباراة الهلال والتعاون بأن يحصد الفوز ويضيف رصيد 3 نقاط لرصيده ليتم تحسين الوضع .

حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون غداً تعرفنا علي الخطوات التي تتم علي منصة مكاني . والتي يتم من خلالها حجز كافة التذاكر الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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