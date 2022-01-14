ميلان وفيورنتينا إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

ميلان وفيورنتينا إلى ربع نهائي كأس إيطاليابلغ ميلان الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ايطاليا بفوزه على ضيفه جنوى 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1).

وكان جنوى الذي يشرف على تدريبه نجم ميلان السابق الدولي الاوكراني أندري شفتشنكو، البادئ بالتسجيل عبر النروجي ليو أوشتيغارد في الدقيقة 17، وانتظر ميلان الدقيقة 74 لإدراك التعادل بواسطة مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو.

واحتكم الفريقان الى الشوطين الاضافيين وكانت الكلمة الاخيرة لميلان بفضل هدفي الدوليين البرتغالي رافايل لياو (102) والبلجيكي أليكسي سالماكرز (113).

وفي مباراة اخرى بذات المسابقة فجر فيورنتينا مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه نابولي 5-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2) في مباراة مثيرة شهدت ثلاث بطاقات حمراء على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وكان فيورنتينا البادئ بالتسجيل عبر الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش (41)، لكن نابولي رد بسرعة بعد ثلاث دقائق عبر الدولي البلجيكي دريس مرتنس ، قبل ان يسجل

فيورنتينا عبر مدافعه كريستيانو بيراغي (58).

لكن الفريق الجنوبي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر لاعبه بيتانيا ،ومنح لورنتسو فينوتو التقدم مجددًا لفيورنتينا(105+1)، قبل أن يوجه البديل الدولي البولندي كريستوف بيونتيك الضربة القاضية لنابولي بتسجيله الهدف الرابع لفيورنتينا (108) ،وعزز اللاعب مالح بالهدف الخامس بتسديدة بيسراه اثر تمريرة لإيكونيه (119).

ولحق فيورنتينا وميلان بأتالانتا الذي كان أول المتأهلين إلى ربع النهائي بفوزه على ضيفه فينيتسيا 2-صفر الاربعاء في افتتاح ثمن النهائي.