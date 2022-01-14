متابعة مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة لمباراة المغرب بدون تشفير

متابعة مباراة المغرب وجزر القمر اليوم ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية . والتي تدور أحداثها علي ملعب أحمد أهيدجو ويأتي موعد مباراة المغرب وجزر القمر . اليوم ضمن الجولة الثانية في المنافسات الخاصة بالمجموعة الثالثة . كما أن منتخب المغرب بدء رحلته في جدول مباريات كأس أمم أفريقيا . بمباراته مع منتخب غانا والتي فاز بها منتخب المغرب بهدف مقابل لا شئ وأما عن منتخب جزر القمر فكانت نفس النتيجة والتي كانت أمام منتخب الجابون . ويتم نقل أحداث المباراة ومتابعتها علي تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وجزر القمر وهي باقة بي أن سبورت الرياضية . ومن خلال المقال نتابع أحداث وتفاصيل مباراة المغرب وجزر القمر .

متابعة مباراة المغرب وجزر القمر بالمجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2022

مباراة المغرب وجزر القمر علي قنوات بي أن سبورت ماكس الرياضية . بجانب تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وجزر القمر علي القمر الصناعي نايل سات . ومن ضمنها قناة أون سبورت الرياضية كما يأتي معلق مباراة المغرب وجزر القمر اليوم المعلق التونسي المتألق . رؤوف خليف كذلك بجانب أن منتخب المغرب يخوض مباراة اليوم ضد منتخب جزر القمر ورصيد النقاط الخاص به 3 نقاط . أما منتخب جزر القمر يخوض مباراة اليوم ضد المغرب بدون رصيد . كما أن موعد مباراة المغرب وجزر القمر اليوم هو الفرصة الأخيرة لمنتخب جزر القمر . لأنه أذأ ما أنتهي لقاء مباراة اليوم بخسارته سيرحل من كأس الأمم الأفريقية .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وجزر القمر

متابعة مباراة المغرب وجزر القمر علي تردد قناة بي أن سبورت max1 . كما أن تردد قناة بي أن سبورت max نايل سات 12604 . يضاف معدل الاستقطاب بشكل “أفقي” . كذلك بجانب معدل الترميز 27500 . معدل تصحيح الخطأ 2/3 dvb-s2 8psk .

مباراة المغرب وجزر القمر ضمن جدول مباريات كأس أمم أفريقيا علي القمر الصناعي عرب سات

يتم نقل مباراة المغرب وجزر القمر بتردد 11585 .

بتردد 11585 . كما يتم إضافة الاستقطاب للقناة :عمودي” .

معدل ترميز القناة 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 2/3 dvb-s2 8psk .

إضافة تردد قناة بي أن سبورت max1 علي القمر الصناعي يوتليسات 8 غرب أ

تذاع مباراة المغرب وجزر القمر علي بي أن سبورت ماكس وان بتردد 11013 . يضاف استقطاب القناة “أفقي” . كذلك بجانب معامل الترميز للقناة 27500 . كما أن معامل تصحيح الخطأ 2/3 dvb-s2 8psk .

متابعة مباراة المغرب وجزر القمر اليوم وموعد إنطلاق المباراة ضمن المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا . ستكون بتوقيت السعودية الساعة السادسة من مساء اليوم . ويتم متابعة المباراة التي تحسم من سيكون في مقدمة المجموعة وزيادة رصيد نقاطه .