نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة لمباراة المغرب بدون تشفير في المقال التالي
متابعة مباراة المغرب وجزر القمر اليوم ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية . والتي تدور أحداثها علي ملعب أحمد أهيدجو ويأتي موعد مباراة المغرب وجزر القمر . اليوم ضمن الجولة الثانية في المنافسات الخاصة بالمجموعة الثالثة . كما أن منتخب المغرب بدء رحلته في جدول مباريات كأس أمم أفريقيا . بمباراته مع منتخب غانا والتي فاز بها منتخب المغرب بهدف مقابل لا شئ وأما عن منتخب جزر القمر فكانت نفس النتيجة والتي كانت أمام منتخب الجابون . ويتم نقل أحداث المباراة ومتابعتها علي تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وجزر القمر وهي باقة بي أن سبورت الرياضية . ومن خلال المقال نتابع أحداث وتفاصيل مباراة المغرب وجزر القمر .
متابعة مباراة المغرب وجزر القمر بالمجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2022
مباراة المغرب وجزر القمر علي قنوات بي أن سبورت ماكس الرياضية . بجانب تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وجزر القمر علي القمر الصناعي نايل سات . ومن ضمنها قناة أون سبورت الرياضية كما يأتي معلق مباراة المغرب وجزر القمر اليوم المعلق التونسي المتألق . رؤوف خليف كذلك بجانب أن منتخب المغرب يخوض مباراة اليوم ضد منتخب جزر القمر ورصيد النقاط الخاص به 3 نقاط . أما منتخب جزر القمر يخوض مباراة اليوم ضد المغرب بدون رصيد . كما أن موعد مباراة المغرب وجزر القمر اليوم هو الفرصة الأخيرة لمنتخب جزر القمر . لأنه أذأ ما أنتهي لقاء مباراة اليوم بخسارته سيرحل من كأس الأمم الأفريقية .
تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وجزر القمر
- متابعة مباراة المغرب وجزر القمر علي تردد قناة بي أن سبورت max1 .
- كما أن تردد قناة بي أن سبورت max نايل سات 12604 .
- يضاف معدل الاستقطاب بشكل “أفقي” .
- كذلك بجانب معدل الترميز 27500 .
- معدل تصحيح الخطأ 2/3 dvb-s2 8psk .
مباراة المغرب وجزر القمر ضمن جدول مباريات كأس أمم أفريقيا علي القمر الصناعي عرب سات
- يتم نقل مباراة المغرب وجزر القمر بتردد 11585 .
- كما يتم إضافة الاستقطاب للقناة :عمودي” .
- معدل ترميز القناة 27500 .
- معامل تصحيح الخطأ 2/3 dvb-s2 8psk .
إضافة تردد قناة بي أن سبورت max1 علي القمر الصناعي يوتليسات 8 غرب أ
- تذاع مباراة المغرب وجزر القمر علي بي أن سبورت ماكس وان بتردد 11013 .
- يضاف استقطاب القناة “أفقي” .
- كذلك بجانب معامل الترميز للقناة 27500 .
- كما أن معامل تصحيح الخطأ 2/3 dvb-s2 8psk .
متابعة مباراة المغرب وجزر القمر اليوم وموعد إنطلاق المباراة ضمن المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا . ستكون بتوقيت السعودية الساعة السادسة من مساء اليوم . ويتم متابعة المباراة التي تحسم من سيكون في مقدمة المجموعة وزيادة رصيد نقاطه .
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