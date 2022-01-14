موعد مباراة مصر وغينيا بيساو كأس الأمم الإفريقية 2022 التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو ، يؤدي منتخب مصر تلك الأيام بطولة كأس الأمم الإفريقية وتلعب البطولة في الكاميرون ضمن النسخة ال 33 من البطولة، ويبحث العديد من المتابعين في مصر عن المباريات الخاصة بالمنتخب والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي بجولة أولى في دور المجموعات ولكنها انتهت بخسارة المنتخب المصري وتفوق فريق نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، ويترقب الجميع معرفة موعد المباراة الثانية في الجولة الثانية من دور المجموعات بين المنتخب المصري وفريق غينيا بيساو يوم الغد السبت الموافق 15/1/2022، ومعرفة التوقيت الخاص بالمباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

أشار الكثير من المحللين لمباراة المنتخب المصري الماضية أمام فريق نيجيريا أن أبطال مصر لم يؤدوا المباراة بالشكل المطلوب منهم، ولكنهم سوف يدخلون المباراة القادمة آملين وراء التعويض وبذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز بالمباراة في حالة رغبتهم في الاستمرار في البطولة والانتقال إلى الأدوار القادمة، لأنه لا خيار أمام المنتخب المصري سوى الفوز في المباراة، لأنه يتواجد حاليًا في المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة، نظرًا لأن فريق غينيا بيساو الذي يلاعب المنتخب المباراة القادمة كان قد تعادل مع السودان بهدف مما يعني حصول كلا منهما على نقطة واحدة.

القنوات الناقلة مباراة مصر

يقع منتخب السودان في المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويتصدرها نيجيريا برصيد ثلاثة نقاط، وفي المركز الثالث فريق غينيا بيساو بنقطة واحدة أيضًا، والمرتبة الأخيرة المنتخب المصري بدون أي نقاط، ولذلك فهو ليس أمامه أي خيار سوى الفوز في المباراة في حالة رغبته البقاء بالبطولة، ستقام المباراة يوم السبت الموافق 15/1/2022 حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة مباشرة بين مصر وغينيا بيساو على قناة إم بي سي سبورت ماكس.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري

يدخل المنتخب المصري إلى مباراته أمام غينيا بيساو وهو يعاني من العديد من الإصابات من بينها أكرم توفيق، وأحد فتوح، ولكن قرر المدير الفني للفريق كيروش تغيير التشكيلة والتوزيع الذي لعب به مباراته أمام نيجيريا والتي أدت إلى خسارة المنتخب المصري، حيث أنه قرر الدفع بعبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب، وسوف يجلس تريزيجيه على دكة البدلاء، مع الاعتماد على محمد النني وحمدي فتحي في وسط الملعب، وعودة محمد صلاح إلى مركزه الأصلي كجناح أيمن، مصطفى محمد كمهاجم صريح.