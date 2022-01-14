كأس أمم إفريقيا.. مالاوي تهزم زيمبابوي
جدد منتخب مالاوي آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بفوزه على منتخب زيمبابوي 2 - 1 يوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وتقدم منتخب زيمبابوي بهدف سجله إسماعيل وادي في الدقيقة 38، وتعادل منتخب مالاوي عن طريق غابادينيو مهانجو في الدقيقة 43، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لمنتخب مالاوي في الدقيقة 58.
وحصد منتخب مالاوي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام غينيا بهدف نظيف، وظل منتخب زيمبابوي بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر أمام السنغال في الجولة الأولى بهدف نظيف أيضا.
وكان منتخبا السنغال وغينيا تعادلا سلبيا في وقت سابق من اليوم، ليتقاسما صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.
ويلتقي منتخب مالاوي في الجولة الأخيرة مع نظيره السنغالي، فيما يلعب منتخب زيمبابوي مع منتخب غينيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس أمم إفريقيا.. مالاوي تهزم زيمبابوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.