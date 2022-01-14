افضل مهاجم في الدوري السعودي وافضل حارس مرمي 2022 ، الدوري السعودي ملئ بالعديد من الأسماء اللامعة في سماء كرة القدم لهذه السنه ، الدوري السعودي يعتبر في الآونة الأخيرة من أكثر الدوريات التي تحمل عدد كبير من اللاعبين المحترفين واللاعبين العالميين أصحاب المستويات العالمية، وسنتعرف من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني عن افضل مهاجم في الدوري السعودي للعام 2022 و الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع .

افضل مهاجم في الدوري السعودي

هناك مجموعة من أفضل اللاعبين والمهاجمين في الدوري السعودي ، وهم اللاعبون الذين تمكنوا من صنع الفارق عن أنديتهم المختلفة ، وبحسب الأرقام التي سجلها اللاعبون في القائمة التالية ، هؤلاء اللاعبون هم من يستحقون لقب الأفضل في الدوري السعودي في هذا الوقت ، ويعتبر اللاعب إيغور كورونادو هو لاعب فريق الاتحاد الأفضل من حيث المستوى المتسق الذي يقدمه اللاعب على أرض الملعب ، متبوعًا بكل مما يلي:

أندرسون تاليسكا – لاعب فريق النصر.

إيفر بانيجا – لاعب فريق الشباب.

أوديون إيجالو – لاعب فريق الشباب.

رومارينيو – لاعب فريق الاتحاد.

بافيتمبي جوميس – لاعب فريق الهلال.

أزجيان أليوسكي – لاعب فريق الأهلي.

ماتيوس بيريرا – لاعب فريق الهلال.

سالم الدوسري – لاعب فريق الهلال.

جوليو تافاريس – لاعب فريق الفيصلي.

ليندر تاوامبا – لاعب فريق التعاون.

ناولديج – لاعب فريق الطائي.

نعيم السليتي – لاعب فريق الاتفاق.

كريم البركاوي – لاعب فريق الرائد.

افضل حارس في الدوري السعودي

رغم المنافسة الكبيرة التي دارت بين حراس المرمى في الدوري السعودي ، نجح حارس مرمى نادي الفيصلي أحد الكسار في الحصول على أعلى تصويت كأفضل حارس في الدوري السعودي في هذا الوقت ، وجاء ذلك في ظل الردود والأرقام التي حققها اللاعب في هذا الموسم ، ويذكر أن نادي الفيصلي ، حبر ، قام بالتغريد على حسابه الرسمي على منصة تويتر وأكد أن الكسار هو الأفضل من حيث التصويت الأخير. وجاءت قائمة أفضل حراس المرمى على النحو التالي: