نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية في السبعينات من 1970 إلي 1978 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح شرح مفصل عن خمس بطولات لكأس الأمم الأفريقية خلال المدة من عام 1970 وحتي1978 بما يشمل دولة الاستضافة وبطل كل بطولة والوصيف واسم اللاعب الهداف واسم افضل لاعب لكل بطولة .

حصر مفصل لخمس بطولات في السبعينات

كأس الأمم السودان 1970

بالنسبة لبطولة السودان 1970 كانت خلال الفترة من 6 فبراير وحتي 16 فبراير وكانت تتكون من عدد ثمانية فرق وكان بطل هذه البطولة هو السودان والوصيف غانا وصاحب المركز الثالث هو مصر وصاحب المركز الرابع ساحل العاج وكان صاحب لقب هداف البطولة هو لوران بوكو من ساحل العاج برصيد ثمانية أهداف كما حصل أيضآ لوران بوكو علي لقب افضل لاعب في البطولة .

كأس الأمم الأفريقية 1972

بالنسبة لبطولة الكاميرون 1972 كانت خلال الفترة من 23 فبراير وحتي 5 مارس وكانت تتكون من ثمانية منتخبات وحصل علي لقب البطولة الكونغو و الوصيف مالي وصاحب المركز الثالث هو الكاميرون و صاحب المركز الرابع زائير وحصل علي لقب هداف البطولة فانتامادي كيتا من منتخب مالي برصيد خمس أهداف وحصل اللاعب فرانسوا مبيله من منتخب الكونغو علي لقب افضل لاعب في البطولة .

كأس الأمم الأفريقية 1974

بالنسبة لبطولة عام 1974 تم استضافتها دولة مصر خلال الفترة من 1 ماس وحتي 14 مارس

وكانت تتكون من ثمانية منتخبات وحصل علي لقب بطل القارة هو زائير والوصيف هو زامبيا وصاحب المركز الثالث مصر وصاحب المركز الرابع هو الكونغو أما بالنسبة لهادف البطولة هو مولامبا نداي من منتخب زائير كما حصل أيضا نفس اللاعب علي لقب افضل لاعب في البطولة .

كأس الأمم الأفريقية 1976

بالنسبة لبطولة عام 1976 تم استضافتها دولة أثيوبيا خلال الفترة من 29 فبراير وحتي 14 مارس وكانت تتكون من ثمانية منتخبات وحصل لقب بطل القارة هو المغرب والوصيف غينيا وصاحب المركز الثالث نيجريا وصاحب المركز الرابع مصر وحصد لقب هداف البطولة نجو ليا من منتخب غينيا برصيد أربعة أهداف وحصل لقب افضل لاعب هو احمد فرس من المغرب .

كأس الأمم الأفريقية 1978

بالنسبة لبطولة عام 1978 تم استضافتها دولة غانا خلال الفترة من 5 مارس وحتي 16 مارس وكانت تتكون من ثمانية منتخبات وحصد لقب بطل القارة منتخب غانا والوصيف أوغندا وصاحب المركز الثالث نيجيريا و صاحب المركز الرابع تونس وبالنسبة للقب هداف البطولة يتشارك فيه ثلاث لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهما وهم اوبو افريي من غانا و سيغون اوديغباي من نيجيريا و فيليب اوموندي من أوغندا كما حصل علي لقب افضل لاعب في البطولة هو كريم عبد الرازق من أوغندا .