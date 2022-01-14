نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية بداية من عام 1998 حتي عام 2004 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح شرح مفصل عن خمس بطولات لكأس الأمم الأفريقية خلال المدة من عام 1998 وحتي 2004 بما يشمل دولة الاستضافة وبطل كل بطولة والوصيف واسم اللاعب الهداف واسم افضل لاعب لكل بطولة لمحبي كرة القدم نقدم لكم معلومات تحبونها عن كأس الأمم الأفريقية.

كاس الأمم الأفريقية بداية من عام 1998حتي 2004

كأس الأمم الأفريقية 1998

استضافت دولة بوركينا فاسو البطولة خلال الفترة من 7 فبراير وحتي 28 فبراير وشارك ستة عشر منتخب وحصل منتخب مصر علي لقب بطل القارة ويعتبر اللقب الربع لمصر وكان الوصيف هو جنوب أفريقيا وكان صاحب المركز الثالث هو الكونغو وصاحب المركز الرابع هو بوركينا فاسو و تم تقسيم لقب هداف البطولة علي اللاعب بيني ماكارثي من جنوب أفريقيا و اللاعب حسام حسن من مصر برصيد سبعة أهداف لكل منهم كما حصد اللاعب بيني ماكارثي علي لقب افضل لاعب في البطولة .

بطولات كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية 2002

لأول مرة استضافت دولتين البطولة وهما غانا و نيجيريا خلال الفترة من 22 يناير وحتي 13 فبراير

وحصد لقب هذه البطولة هو الكاميرون وكان الوصيف نيجيريا وصاحب المركز الثالث جنوب أفريقيا وصاحب المركز الرابع تونس.

كما حصل علي لقب هداف البطولة شون باتلت من جنوب أفريقيا برصيد خمسة أهداف وحصد لقب افضل لاعب في البطولة هو لوران من الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية 2002

استضافت دولة مالي البطولة خلال الفترة من 19 يناير وحتي 10 فبراير بمشاركة ستة عشر منتخب وحصل علي لقب بطل القارة هو الكاميرون وكان الوصيف السنغال وصاحب المركز الثالث هو نيجيريا وصاحب المركز الرابع هو مالي كما حصل علي لقب هداف البطولة ثلاث لاعبين هم باتريك مبومبا و سالومن اولمبي من الكاميرون و جوليوس اغاهووا من نيجيريا برصيد ثلاث أهداف لكل منهما كما حصد لقب افضل لاعب في البطولة هو اللاعب ريغوبرت سونخ من الكاميرون .

كأس الأمم الأفريقية 2004

استضافت تونس البطولة خلال الفترة من 24 يناير وحتي 14 فبراير وشارك ستة عشر منتخب في هذه البطولة وحصد منتخب تونس لقب بطل القارة لأول مرة في تاريخ تونس كما كان الوصيف المغرب وصاحب المركز الثالث نيجيريا وصاحب المركز الرابع هو مالي كما تقاسم لقب هداف البطولة بين اربع لاعبين وهم فرانسيلودو سانتوس من تونس و باتريك مبومبا من الكاميرون و فريديريك اوكوتشا من مالي و جي جي اوكوتشا من نيجيريا برصيد أربعة أهداف لكل منهم كما حصل علي لقب افضل لاعب في البطولة هو جيجي اوكوتشا من نيجيريا.