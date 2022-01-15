ترقب نتيجة مباراة النصر والفيصلي اليوم في الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة النصر والفيصلي اليوم في الدوري السعودي في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في تمام السادسة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى في الدوري السعودي.

ترقبوا نتيجة مباراة النصر والفيصلي اليوم في الدوري السعودي

النصر جاهز لمواجهة الفيصلي السعودي

يذكر أن النصر أتم الاستعداد لمواجهة الفيصلي مساء السبت على ملعب مرسول بارك في الجولة ال 17 من الدوري السعودي، وركز مدرب الفريق الأرجنتيني على الكرات الثابتة والتي صارت واحدة من مصادر الخطورة للفريق في الفترة الأخيرة والتي يسعى لإستغلالها صد الفيصلي في مواجهة اليوم الهامة والمرتقبة أمام الفيصلي.

وبدأ المران الخاص بالنصر بتدريبات من أجل اللياقة البدنية من وسط الملعب والتي تم التركيز خلالها على التشكيل الذي ينوي دخول المباراة بها، ومن المنتظر أن يكون التغيير وحيد على تشكيل النصر اليوم بالدفع باللاعب الأوزباكي بدلا من أيمن يحي والذي انتقل إلى الأهلي السعودي

ويتوقع أن يكون تشكيل النصر مكونا من حراسة المرمى في كلا من وليد عبد الله ومنصور الشمري وفونيس موري وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وعبد الله الخيبري وعلي الحسن وخالد الغنام وتاليسكا ومشاريبوف وعبد الفتاح أدم.

توقعات نتيجة مباراة النصر والفيصلي

يتوقع أن ينجح النصر في تحقيق الفوز على الفيصلي في مواجهة اليوم الهامة للنصر أمام الفيصلي في واحدة من المباريات الهامة، ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 29 نقطة في الدوري السعودي، بينما يحتل الفيصلي المركز ال 14 في الدوري السعودي برصيد 16 نقطة.

يبدو أن النصر هو الأقرب في الفوز اليوم على الفيصلي السعودي في الدوري السعودي بحكم وجود النصر في ترتيب الدوري السعودي، ويسعى النصر لتحقيق الفوز على الفيصلي، خاصة وأن الفيصلي سيحاول الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل الحفاظ على ترتيبه الخاص بالفيصلي أمام النصر في مواجهة هامة في الأسبوع ال 17 من الدوري السعودي لكرة القدم.