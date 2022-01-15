أفضل لاعبي كرة القدم الصاعدين هذا الموسم

يوجد في كرة القدم العديد من اللاعبين الموهوبين، لدرجة أن الشباب البالغ من العمر 20 عامًا أصبحوا عظماء. يمكن أن تنافس احصائياتهم حتى أفضل اللاعبين الذين تطأ أقدامهم أرض الملعب.

في العديد من بطولات دوري كرة القدم ، يزدهر اللاعبون الشباب الذين سيصبحون قريبًا مستقبل فرقهم. أفضل جزء في الأمر هو أنهم جلبوا الكثير على الطاولة حتى لو لم يصلوا إلى الأعداد الأولية.

اكتشف المزيد حول بعض لاعبي كرة القدم الأكثر كفاءة وموهبة ممن هم في العشرينات من العمر والذين يهيمنون على اللعبة على مستوى آخر. هناك سبب يجعل هؤلاء النجوم الشباب هم أبرز اللاعبين في أسواق المراهنات Sportsbet.io.

إرلينج هالاند

إرلينج هالاند لاعب فريد من نوعه يلعب في الدوري الألماني لصالح بوروسيا دورتموند. يقف هالاند عند 6'4 "، ويخلق هجومه الخاص ويركض في الملعب مثل ليونيل ميسي 5'7" الذي يمكنه أيضًا مراوغة الكرة على مستوى النخبة.

في عمر 21 عامًا فقط ، أُطلق عليه لقب "المدمر" بسبب غرائزه القاتلة وسرعته وقوته المذهلة عند الركض بالكرة. إنه جيد جدًا ، في الواقع ، لدرجة أن سجلهم الحالي اعتبارًا من 15 ديسمبر 2021 هو 15-10-1. هم المصنفون رقم 2 في الجدول بجانب بايرن ميونيخ، ويواصل هالاند اكتساح الفرق تحت براعته المذهلة.

مع ذلك، فإن أعظم موهبة هالاند ليست قوته البدنية ولكن قلبه و استعداده ليكون أفضل في كل مباراة. يمكنك رؤيتها بالطريقة التي يتحرك بها وهي رائعة بالنسبة لحجمه، وأفضل جزء في لعبته بأكملها هو أنه لا يمكنه التحسن إلا من هناك.

ليس هناك ما يمكن أن يصبح سقفه ، وهو أمر مخيف لبقية الدوري. يمكن أن يتلاءم هالاند مع أي نظام بسبب استعداده لمشاركة اللمسات وأن يكون قابلاً للتكيف معه لمواصلة تعلم اللعبة على مستوى أعمق.

كيليان مبابي

كيليان مبابي هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب كمهاجم 22 في تشكيلة دوري الدرجة الأولى الفرنسي باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي. بفضل قدرته المذهلة على المراوغة وعقلية طبيعية لتسجيل الهدف ، يعد Kylian بلا شك أحد أكثر اللاعبين الواعدين في العالم من أي دوري كرة قدم.

بفضل جاذبيته ومواهبه الفطرية ، من المحتمل أن يصبح واحداً ، إن لم يكن ، أفضل لاعب كرة قدم في العالم لفترة من الزمن في المستقبل. قبل أن يصل إلى ذروته ، قدم بالفعل في كأس العالم وسجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا في مسيرته.

مع هذا العمل الفذ ، يمكن أن يتحسن Kylian ، والمثير للدهشة أنه لم يصل إلى أقصى إمكاناته حتى الآن. المشكلة الوحيدة التي تمنعه ​​هي الإصابات أو التدهور بسبب التقدم في السن ، والأولى لم تحدث بعد والأخيرة سنوات قادمة.

سقف كيليان مرتفع للغاية لدرجة أن معظم لاعبي كرة القدم العاديين الأكبر منه سنًا والذين ظلوا في الدوري منذ بعض الوقت لم يحصلوا حتى على نفس الجوائز التي حصل عليها. إذا استمر كيليان في التحسن ، فمن يدري مدى الخراب الذي يمكن أن يلحقه بأندية كرة القدم الأخرى في العالم.

فيل فودين

سجل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام الماضي بالفعل 18 هدفًا و 10 تمريرات حاسمة طوال مسيرته بينما فاز بها جميعًا في الموسم الماضي. هل تصدق أنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط؟.

الأمر المثير للإعجاب في Phil Foden هو أن ذروته لم تبلغ ذروتها بعد ، وقد أظهر بالفعل هيمنته في هذا المجال. مع هيكله النحيف الذي يبقيه رشيقًا ، يواجه المدافعون صعوبة في اللحاق به عندما يراوغ الكرة بحركاته المذهلة.

كان Foden رائعًا للغاية ، حيث أشاد زملائه في الفريق بكل دقيقة من وقتهم وهم يلعبون معًا. وذكر بيان من زميله في الفريق جواو كانسيلو أن "هو (فودن) لاعب رائع ، وأنا لست متفاجئًا بهذه التمريرة. إنه أفضل لاعب شاب لعبت معه على الإطلاق. لديه موهبة كبيرة ، والكثير من المهارات.

عندما تكون بهذا الشاب ولديك عقلية الفوز طوال الوقت ، سوف تزدهر في أي رياضة هم فيها. ولحسن حظ مشجعي كرة القدم ، يصادف أنه لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان نجمًا في برنامجه الخاص في مانشستر سيتي .

لماذا المراهنة على أفضل لاعبي كرة القدم هي خطوة حكيمة؟

عندما يكون لدى اللاعبين الشباب هذه الإمكانية ليكونوا عظماء ، فإن المستقبل يكون مهيئًا لمراهنون على Sportsbet.io الذين لديهم حقوق مبكرة في الحصول على مكافآت عالية من الرهانات. يمكنك العثور على ماسات لا تصدق في مكان خشن عندما يتعلق الأمر بالنجوم الشابة العظيمة.

عندما تجد أفضل منهم يمكنه اللعب حقًا على مستوى النخبة ، فسيكون من السهل الفوز برهانات ذات عوائد عالية بسبب القيمة المتضخمة عندما يكونون في أوج حياتهم المهنية.