موعد مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس الأمم الإفريقية 2022

يلعب المنتخب المصري مباراة صعبة ضد منتخب غينيا بيساو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لمرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2022 المقامة بالكاميرون، حيث يتواجد الفراعنة في المجموعة الرابعة التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع المنتخب النيجيري متصدر جدول الترتيب ضد المنتخب السوداني، ويأمل رفاق محمد صلاح في محو الصورة السيئة التي بدأ بها الفريق البطولة، بعد أداء مخيب للآمال ضد نسور نيجيريا انتهى بخسارة مستحة لرفاق كيروش ليبقوا في ذيل الترتيب بدون رصيد، وينطلق موعد مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

المنتخب المصري يلاقي منتخب غينيا بيساو في مباراة صعبة تأمل فيها الجماهير المصرية تحقيق فوز ينسيها مرارة الخسارة في الجولة الأولى ضد نيجيريا بهدف دون رد، بعد أداء هو الأسوأ على الإطلاق للفراعنة، بعدما قرر مدربهم البرتغالي كيروش التلاعب بمراكز اللاعبين بشكل غير مبرر، ليشرك محمد صلاح أفضل جناح أيمن في العالم بمركز المهاجم الصريح، ويشرك مصطفى محمد المهاجم في مركز الجناح الأيمن، مع الدفع بالمدافع محمد عبد المنعم في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة أكرم توفيق في الدقائق الأولى، ولم يدفع بلاعبه عمر كمال الذي أشركه في نفس المركز طوال البطولة العربية السابقة التي اكتفى فيه الفراعنة بالتواجد في المركز الرابع بالخسارة في نصف النهائي ضد تونس، وضد قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المنتخب الغيني يأمل في تحقيق الفوز ضد الفراعنة لينافس على التأهل لدور الستة عشر في البطولة التي بدأها بتعادل سلبي ضد المنتخب السوداني في الجولة الأولى ليحصد نقطة يتواجد بها في المركز الثاني مناصفة مع صقور الجديان في النقاط وفارق الأهداف، ويأمل الفريق في زيادة آلام الفراعنة والخروج بأفضل النتائج الإيجابية خاصة مع المستوى المتدني لمصر في المباراة الأولى.

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم

السبت 15 يناير 2021.

9:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

8:00 توقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

10:00 توقيت قطر، البحرين، مكة المكرمة، اليمن، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والكويت.

11:00 توقيت الإمارات، وعٌمان.

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