صحوة الزعيم تصطدم بانتفاضة الذئاب.. موعد مباراه الهلال والتعاون الدوري السعودي والقنوات الناقلة (ما توقعاتك لنتيجة القمة 30؟.. شاركنا بالتعليقات)

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عمر شويل - جدة مباراه الهلال والتعاون ، ضمن لقاءات اليوم الختامي من مباريات الجولة الـ17 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021، ولحساب الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 15 يناير 2022 ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية وشرسة، تجمع فريقي التعاون والهلال ، اللذين تشهد نتائجهما تحسنًا متزايدًا في الآونة الأخيرة على الصعيد المحلي، ما ينذر بلقاء مثير وممتع لجماهير العالمي والذئاب بكل تأكيد.

في السطور المقبلة، سنتناول جميع التفاصيل وآخر الأخبار و موعد مباراه الهلال والتعاون والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار الناديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الحالي، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال والتعاون في الدوري السعودي .

مباراه الهلال والتعاون

تحت شعار لا بديل عن الفوز، يدخل ناديا التعاون والهلال مواجهة السبت، مع اختلاف الدوافع لدى الفريقين.

فالزعيم يطمح في المضي قدمًا نحو التتويج للمرة الـ18 له في تاريخه ببطولة الدوري السعودي التي يحمل لقبها في الموسم الماضي.

بينما يأمل سكري القصيم في الابتعاد أكثر فأكثر من صراع مؤخرة الجدول، بالإضافة إلى الدخول في المنطقة الدافئة.

نستعرض فيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات اليوم الأخير من الأسبوع الـ17:

جدير بالذكر أن الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي انطلقت، يوم الخميس 13 يناير 2022، بمواجهة انتهت بالتعادل السلبي بين الفيحاء والفتح .

واستكملت لقاءات الأسبوع، الجمعة 14 يناير 2022 ، بـ3 مباريات.

حيث انتهت مباراة الرائد والاتحاد بفوز الإتي بنتيجة (2-1)، كما أسفرت مباراة أبها والباطن عن فوز الأول بهدف.

كما حسم التعادل الإيجابي (2-2) مباراة الاتفاق والشباب .

والسبت، تقام 4 مباريات، من أهمهما لقاء الموج الأزرق والذئاب ، بالإضافة إلى مباراة النصر والفيصلي وأيضًا مباراة الأهلي والحزم .

نادي الهلال

نبدأ تغطيتنا مع نادي الهلال السعودي ، الذي تشهد نتائجه صعودًا كبيرًا، خاصة في الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي .

ورغم حالة عدم الرضا من جانب جماهير العالمي على البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال ، إلا أن نتائج الفريق مؤخرًا ربما تغير الانطباع العام السلبي.

حاليًا يحتل الموج الأزرق المرتبة الرابعة في جدول الدوري السعودي برصيد 27 نقطة وصافي (8) أهداف، بفارق 9 نقاط عن العميد المتصدر.

هذا ويتبقى للهلال مباراة مؤجلة مع الاتحاد من الأسبوع الـ12 – بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا ، والتي حصد لقبها مؤخرًا على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي – ستُلعب في 8 مارس المقبل.

وخلال الموسم الجاري، نجح كبير الرياض في الفوز بـ7 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، ولكن خسر في مباراتين.

وعلى سبيل الذكر، فقد شهدت مباريات نادي القرن الآسيوي الخمس الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، فوزه في لقاءين والتعادل في مباراة، بينما خسر في مواجهتين.

إذ فاز الهلال على كلًا من الفيصلي بنتيجة (3-2) ثم الطائي برباعية نظيفة.

كما تعادل سلبيًا مع الفيحاء.

إلا أنه خسر أمام النصر في ديربي الرياض بثنائية بيضاء، كما هُزم أمام الفتح بنتيجة (2-3).

نادي التعاون

على الجهة المقابلة، يطمح نادي التعاون السعودي ، في لقاء السبت، إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية، غير الهزيمة بالطبع.

حيث يسعى للدخول إلى المنطقة الدافة في وسط جدول الدوري السعودي ، والتي تؤمن له بالتالي مشاركة جديدة في النسخة المقبلة من البطولة.

هذا، ويحتل سكري القصيم المركز الـ12 في الترتيب، برصيد 17 نقطة وصافي (-4) هدف، حيث يبتعد عن الفيصلي أول فرق مؤخرة الجدول بنقطة واحدة.

وخلال 16 جولة خاضها الذئاب، حققوا الفوز في 4 مباريات، وتعادلوا في 5 أخرى، غير أنهم تلقوا 7 هزائم حتى الآن.

وخلال آخر 5 لقاءات للتعاون في الدوري السعوي ، نجح الفريق القصيمي في حصد 7 نقاط، من فوزين وتعادل وخسارتين أيضًا على غرار الهلال.

إذ فاز مؤخرًا على ضمك بثلاثية نظيفة ثم الحزم بنتيجة (2-1).

إضافة لتعادل إيجابي بنتيجة (1-1) مع الفيحاء.

بينما خسر في لقاءين مع الباطن (2-3) والشباب (1-3).

تاريخ مواجهات الهلال والتعاون

في الدوري السعودي تقابل التعاون والهلال – وفق إحصائيات جمعتها “ثقفني” – 29 مرة.

نجح الهلال في الفوز بـ22 مباراة، بينما فاز التعاون في لقاءين فقط، وحسم التعادل نتيجة المواجهات الـ5 الأخرى.

أما عن الأهداف المسجلة في تاريخ لقاءات الهلال والتعاون ، فقد أحرز الزعيم 50 هدفًا، وسجل الذئاب 21 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها مواجهات الفريقين، فكانت فوز الهلال بنتيجة (4-3) في لقاء الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2017 والذي توج بلقبه الزعيم.

ما توقعاتك لنتيجة المواجهة الـ30 بين الزعيم وسكري القصيم اليوم ؟.. شاركنا في التعليقات أسفل الصفحة،،

موعد مباراه الهلال والتعاون والقنوات الناقلة

تقام المواجهة المرتقبة، مساء السبت، في تمام الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والتعاون فبحسب ما تابعته “ثقفني”، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تكليف المكسيكي الدولي أوسكار ماسياس بإدارة اللقاء.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD .

وبشأن معلق مباراة الهلال والتعاون ، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية للمعلقين الرياضيين السعودي مشاري القرني والمصري أشرف محمود المهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال التغطية السابقة على جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار و موعد مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة ، ومشوار الناديين وترتيبهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، إضافة إلى تاريخ لقاءات الهلال والتعاون في الدوري السعودي .