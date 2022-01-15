نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة التي تذيع مباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا في كاس أمم إفريقيا 2022 وتشكيلة المنتخب في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات التي تذيع مباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا ، هو ما يبحث عنه جميع الجماهير الآن عبر الإنترنت كما يرغب الكثير معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم مجانا على النايل سات والأقمار الأخرى، ومن خلال ما نحرص على تقديمه ورصده لجميع قراءنا الكرام وبالأخص جماهير كرة القدم الجماهير المصرية والعربية في كل مكان، سوف نعمل من خلال هذه المقالة على معرفة تردد القنوات التي تذيع مباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا في كأس أمم إفريقيا 2022 والتي ستقام في الكاميرون. وكان المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2022 والتي سنتعرف عليها أدناه.

القنوات التي تذيع مباراة مصر وغينيا بيساو نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا ، هي تلك القنوات المجانية التي يهتم الكثير في معرفتها الآن وذلك نظراً أن هؤلاء الجماهير لا تمتلك اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية قد أعلنت عن أسعار الاشتراك في كاس الأمم الإفريقية وسوف نتعرف عليها من خلال تقارير أخرى.

وكانت بطولة كأس أمم إفريقيا قد تأجلت بسبب تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 العام الماضي ليتم إقرار موعدها ليتم إقامتها خلال العام الحالي 2022 إلا أنها كانت عرضة للتأجيل مرة أخرى ولكن بعد بذل مجهود كبير من قبل المختصين سوف يتم إقامة مباريات كاس أمم إفريقيا في موعدها.

قائمة مصر في كاس أمم إفريقيا 2022

ونشرت الكثير من الصحف الرياضية منذ أول أمس الخميس أن المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش قد استقر على قائمة مصر في أمم إفريقيا 2022 والتي سيدخل بها البرتغالي كيروش تلك البطولة، وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش”، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد “زيزو”، مهند لاشين.

الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن ” تريزيجيه “، رمضان صبحي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو نايل سات

أما فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا في كاس أمم إفريقيا 2022 ، فقد نشرت العديد من الصحف المصرية والعربية تأكيداً أن قناة أون تايم سبورت ستكون ضمن القنوات المجانية التي تذيع ماتش مباراة مصر وغينيا على نايل سات مجانا، كما أنها ستعمل على إذاعة جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، مؤكدة نفس المصادر أن شبكة أون تايم سبورت قد استطاعت أن تمتلك حقوق نقل مباريات المنتخب المصري في أمم إفريقيا مجانا.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات مجانا



تردد التالي: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو مجانا على النايل سات والناقلة لمباريات أمم إفريقيا

تردد التالي: 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا على نايل سات مجانا والأقمار الأخرى



نستعرض عليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا والتي تتمثل في التالي:

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت إكسترا- bein sport extra

القمر: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت إكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات: يمكنكم إضافة القناة عبر الجهاز الخاص بكم من خلال بيانات التردد التالي:

التردد 11449- معدل الترميز 27500

تردد القناة على الأرضي يمكن بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضي UHF 32.

ونشرت العديد من الصحف الرياضية المصرية صباح يوم مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت 15-1-2022 تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو اليوم المتوقع والذي جاء كالتالي، إلى حين أن نجلب لكم تشكيلة مصر أمام غينيا اليوم الأساسية وقت نشرها بشكل رسمي.

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي “الونش” – أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه”.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

ويزداد البحث من آن لآخر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على النايل سات مجانا وعبر الأقمار الصناعية الأخرى، ولعل الجميع قد تعرف الآن أن قناة أون تايم سبورت هي من تمتلك حقوق نقل وإذاعة جميع مباريات منتخب مصر مجانا على نايل سات في كاس الأمم الإفريقية 2022 ، ذلك بجانب القنوات المجانية الأخرى الناقلة لمباريات كاس أمم إفريقيا مجانا بدون تشفير عبر النايل سات والأقمار.

تلك القنوات المجانية الموضحة بعاليه ستكون هي نفسها القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ويلتقي المنتخب المصري نظيرة منتخب غينيا بيساو اليوم السبت 15-1-2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، ويسعى المنتخب المصري في مواجهة الليلة إلى تحقيق الفوز من أجل تعويض الخسارة الأولى له في مباراة نيجيريا.