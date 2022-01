نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد.. 10 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغنيا بيساو في كأس أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم 10 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغنيا بيساو في كأس أمم أفريقيا 2022، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت يمكنكم مشاهدة المباراة بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية في النسخة الثالثة والثلاثين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، ويشهد ملعب جاروا اللقاء الذي ينتظرة ملايين المصريين اليوم، وذلك بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا في أولي لقاءات مصر في كأس أمم أفريقيا الحالي، وذلك بعد تسجيل منتخب نيجيريا هدفا واحد في شباك منتخب مصر، ويلتقي الفريقين اليوم في تمام الساعة 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يعلق علي المباراة المعلق المصري الشهير علي محمد علي.

10 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغنيا بيساو

نقدم لكم تردد 10 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغنيا بيساو، والتي تزاع عبر مجموعة من القنوات المجانية المفتوحة علي القمر الصناعي نيل سات وكذلك بعض الأقمار الأوروبية، ومن المؤكد إن قناة بي إن سبورت ماكس 1 be in SPORTS maxوبي إن سبورت ماكس 2 be in SPORTS max، ونعرض لكم متابعينا الكرام تردد تلك القنوات

القناة الرياضية البلغارية

التردد 12380.

معامل الترميز 3000.

الاستقطاب افقي.

القمر الصناعي بلغاريا سات.

قناة فوكس سبورت

التردد 12284.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

قناة يورو سبورت

التردد 11090.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي هوت بيرد

قناة بوركينا فاسو RTB TV

التردد 11900.

معامل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي يوتلسات.

قناة كوت دي فوار RTI 1

التردد 11996.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي قمر بدر.

قناة آرينا سبورت

التردد 11595.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي هوت بيرد.

تردد بي إن سبورت ماكس 1 علي نيل سات

التردد 12064.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد بين سبورت ماكس 2 علي نيل سات

التردد 11013.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد أون تايم سبورت علي نيل سات

التردد 11449.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة تيلي تشاد علي نيل سات

التردد 12015.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة النبأ الليبية علي نيل سات

التردد 11096.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 اليوم

وسوف نوافيكم بكل جديد فور إعلان تشكيل منتخب مصر ومنتخب وغنيا بيساو فور الإعلان عنها، حيث يتم إعلانها خلال الدقائق القادمة.