نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو نايل سات عربسات في نهائي السوبر الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو على نايل سات استرا هوت بيرد في نهائي السوبر الأسباني والأقمار الصناعية المختلفة، هو ما يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق كرة القدم الأسبانية ومتابعي الفريقين، حيث تقام مباراة نهائي السوبر الأسباني 2022 على ملعب الملد فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية في نسختها الحالية، ولعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة القنوات المشفرة يريدون الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو نهائي السوبر الأسباني على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار وذلك من أجل استقبال تلك الترددات وإضافة هذه القنوات عبر الجهاز الريسيفر الخاص بهم والاستمتاع بمجريات مباراة نهائي السوبر الأسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو على نايل سات استرا هوت بيرد في نهائي السوبر الأسباني ، هي محض اهتمام وبحث الكثير من عشاق ومحبي الفريقين، ويستقبل ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مباراة نهائي السوبر الأسباني النسخة الحالية والتي ستقام بين الغريمين ريال مدريد واتلتيك بلباو بعدما تخطوا عقبة نصف النهائي، وسنعمل جاهدين الآن من خلال هذه المقال على رصد وتقديم تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كاس السوبر الأسباني 2022.

وتنطلق مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الأسباني يوم الأحد الموافق 16-1-2022 وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين ، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب، بينما سيكون موعد مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الأسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو نهائي السوبر الأسباني

وقبل أن نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي السوبر الأسباني ريال مدريد واتلتيك بلباو على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، فقد أعلنت وزارة الرياضة السعودية إتاحة حجز وشراء تذاكر السوبر الأسباني ، كما أوضحت وزارة الرياضة السعودية أسعار تذاكر مباراة نهائي السوبر الأسباني بين ريال مدريد واتلتيك بلباو والتي سنتعرف عليها أدناه.

أسعار تذاكر السوبر الأسباني الدرجة الموحدة خلف المرميين ب 39 ريال سعودي.

أسعار تذاكر الدرجة الموحدة الواجهة ب 79 ريال سعودي

أسعار تذاكر السوبر الأسباني الدرجة الممتازة 300 ريال سعودي.

أسعار الدرجة الفضية 1500 ريال سعودي.

أسعار الدرجة الذهبية 2500 ريال سعودي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو نهائي السوبر الأسباني

أما فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الأسباني، فقد أعلنت شبكة قنوات SSC المجانية الرياضية أنها ستكون ضمن القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة نهائي السوبر الأسباني بين ريال مدريد واتلتيك بلباو وإليكم تردد قناة SSC المجانية على نايل سات عربسات.

تردد قناة SSC عربسات تردد قناة SSC نايل سات تردد: 12418 تردد: 12523 استقطاب: أفقي استقطاب: عمودي ترميز: 27500 ترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 4/3 تصحيح الخطأ: 5/6

وبهذا القدر نكون قد انتهينا من تقديم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو في نهائي كاس السوبر الأسباني ، كما تعرفنا سوياً على أسعار تذاكر مباراة نهائي السوبر الأسباني والتي ستقام على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، هذا وسوف نوفر لكم رابط حجز وشراء تذاكر مباراة نهائي السوبر الأسباني ريال مدريد واتلتيك بلباو عبر موقع هلا يلا halayalla ، وذلك من خلال تقارير متتالية سنوفرها لكم على موقعنا.