قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو اليوم في كأس امم افريقيا 2022

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عمر شويل - جدة قنوات مفتوحة ناقلة مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا، ينتظر متابعي كرة القدم ومحبي المنتخب الوطني المصري مباراة مصر القادمة في مواجهات الجولة الثانية للمواجهات الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم افريقيا 2022، وذلك في نسختها الـ33 التي تقام علي أرضية الكاميرون، التي تقام في الفترة ما بين 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، حيث يشارك فيها 24 منتخب أفريقي والذي يسعى بكل الطرق الممكنة للفوز بالبطولة الأهم في الوقت الحاضر.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا

وفي الوقت الحالي هناك عمليات بحث مستمرة حول موعد مباراة منتخب مصر المقبلة، وذلك بعد الأخفاق الأخير الذي يعيشه الفراعنة في محاولة لرد الاعتبار مرة أخري في مباراة السودان وغينيا بيساو، حيث من المقرر أن تقام مباراة مصر وغينيا بيساو علي أرضية ملعب رومدي أدجيا، وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة نيجيريا ومصر الأخيرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة مصر وغينيا بيساو في كاس الامم الافريقية

أما عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فمن المقرر أن تشهد قنوات بي ان سبورت عرض مباراة الفراعنة أمام المنتخب الغيني في كأس أمم افريقيا 2022، حيث تعتبر من القنوات الرياضية الرائدة في الوقت الحالي، والتي تعمل علي نقل جميع المباريات والبطولات الهامة الافريقية والاوروبية وغيرها، في إطار العديد من التطويرات التي تقوم بها لمزيد من المتعة والاستمتاع بالمشاهدة علي مدار الساعة.

تردد قناة bein sport max 1 نايل سات 12604. معدل الاستقطاب الافقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 2/3.

تردد قناة bein sport max 2 القمر الصناعي نايل سات التردد 11013 الاستقطاب الافقي معدل الترميز 27500.



القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا بيساو

-قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

– قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

– قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.