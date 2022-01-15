نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً موعد مباراة الطائي وضمك اليوم في الدوري السعودي وترتيب جدول الدوري قبل اللقاء والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة دقائق على موعد مباراة الطائي وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 17 والتي يستقبلها أستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، والتي يدخلها الفريقين برغبة الانتصار والحصول على النقاط الثلاث، ففريق الطائي يعاني في الجدول وفي منطقة ليست مطمئنة في المركز العاشر ويسعى للفوز وتحسين مركزة، والثأر من فريق ضمك الذي فاز عليه في الدور الأول بهدف مقابل لاشيء، بينما ضمك الذي ظل متصدر لترتيب الدوري يسعى لتكرار الفوز على الطائي، حتى يدخل المربع الذهبي من جديد وينافس على إحدى المراكز الأربع الأولى، المؤهلة للبطولات القارية وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة والمعلق.

موعد مباراة الطائي وضمك

تنطلق المباراة بعد دقائق وتحديداً في تمام الساعة الواحدة إلا الثلث ظهراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، الثالثة إلا الثلث بتوقيت مدينة القاهرة، الرابعة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة اليوم عبر قناة السعودية الرياضية الجديدة SSC HD 1، ويعلق عليها المعلق السعودي عبد الله الغامدي، ويبدأ الأستوديو التحليلي للمباراة قبل موعدها بنصف ساعة.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 16 12 2 2 14 13:33 20 38 2 الشباب 17 9 6 2 13 18:33 15 33 3 النصر 16 9 2 5 14 17:26 9 29 4 الهلال 15 7 6 2 15 17:25 8 27 5 ضمك 1 - 1 17 7 6 4 13 22:22 0 27 6 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 7 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 8 أبها 17 6 4 7 13 24:17 -7 22 9 الطائي 1 - 1 17 6 2 9 13 26:16 -10 20 10 الإتفاق 17 4 7 6 13 28:23 -5 19 11 الفتح 16 4 5 7 14 22:20 -2 17 12 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 13 الأهلي 16 3 7 6 14 23:20 -3 16 14 الفيصلي 15 3 7 5 15 21:17 -4 16 15 الباطن 17 3 6 8 13 20:13 -7 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

موعد مباراة الطائي وضمك اليوم

قبل لقاء اليوم يحتل فريق ضمك المركز الخامس برصيد 26 نقطة، جمعهم من لعب 16 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الخسارة في 4 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدف وسكنت شباكه نفس العدد 21، ويسعى للفوز اليوم، بينما المستضيف وصاحب الملعب، فريق الطائي يدخل اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، جمعهم من لعب 16 مباراة، حقق الفوز في 6 وتعادل في مباراة وتلقى الخسارة في 9 مباريات، سجل مهاجموه 15 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.

أستعدادات الطائي للمباراة اليوم

أعلنت صحيفة الرياضية السعودية عن شفاء لاعب الطائي عبد الكريم القحطاني، من إصابة الفخذ التي عانا منها الفترة الماضية ومنعته من المشاركة في أخر 3 مباريات لفريق الطائي، ويعد لاعب الوسط إضافة قوية للفريق قبل اللقاء اليوم.

بطاقة المباراة