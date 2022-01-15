اليوم قمة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي موعد المباراة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - اليوم السبت عشاق مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم على موعد مع مباراة قمة الأسبوع الثاني والعشرين تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، تأتي أهمية المباراة لأنها بين الفريق متصدر الدوري ضد الوصيف في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لذلك متوقع أنها ستكون مباراة ساخنة بين الفريقين الكبيرين، ويستضيف ملعب الإتحاد المباراة معقل فريق مان سيتي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي البطولة برصيد 53 نقطة منفردا من خلال المشاركة في 21 مباراة، تمكن من الفوز في 17 مباراة، وحقق التعادل في مباراتين ، وتعرض للخسارة في مباراتين، ويأمل في إستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، وإحراز أغلى ثلاث نقاط، لمواصلة تصدر الدوري الإنجليزي، والإقتراب خطوة كبيرة نحو اللقب للعام الثاني على التوالي.

تشيلسي وصيف الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر يأمل نادي تشيلسي في تحقيق الفوز الصعب خارج ميدانة، للإقتراب من مانشستر سيتي وعدم توسيع فارق النقاط، وتجدد الآمال، وشارك تشيلسي خلال هذا الموسم في 21 مباراة، نجح في الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 7 مبارايات، وتخسر مباراتين، ويملك من النقاط 43 نقاط بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مواجهات فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة القادمة

وخلال الأسبوع الثالث والعشرين يواجه فريق مانشستر سيتي فريق ساوثامبتون يوم السبت 22 يناير المقبل على ملعب ساثامبتون، ويواجه فريق تشيلسي في الأسبوع المقبل فريق برايتون على ملعب نادي برايتون، في مبارايات سهلة نسبيا للفريقين على الورق.

بطاقة المباراة