انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم منتخب مصر على موعد لمصالحة الجماهير في مواجهة غينيا بيساو بأمم أفريقيا 2022 الموعد والقناة الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تدخل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال تلك الفترة يومها السابع بمواجهات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، بعدما اختتمت الجولة الثانية في المجموعات الثلاثة الأولى، وتمكن فريقين حتى الآن من ضمان التأهل بشكل رسمي للدور الثاني هم منتخب الكاميرون عن المجموعة الأولي، ومنتخب المغرب عن المجموعة الثالثة، في إنتظار مباريات باقي المجموعات لرؤية أكبر في الفرق المتأهلة.

ويلتقي اليوم منتخب مصر مع منتخب غينيا بيساو تحت شعار الفوز ولا بديل عنه للإستمرار بالبطولة ومصالحة الجماهير المصرية الغاضبة بعد أداء مخيب للآمال أمام منتخب نيجيريا في الجولة الأولى والتي إنتهت بخسارة مصر بهدف نظيف، لتتذيل المجموعة برصيد صفر من النقاط، بالإضافة إلى إصابة أهم لاعبين بالمنتخب المدافع الأيسر أحمد فتوح، والمدافع الأيمن أكرم توفيق.

على الجانب الآخر منتخب غينيا بيساو الذي فرط في الفوز في المباراة الأولى على منتخب السودان، بعدما أتيحت له ركلة جزاء في نهاية المباراة تصدى لها حارس السودان، ليقتسما المنتخبان نقاط المباراة، ويحصل كل منتخب على نقطة من التعادل في رصيده، ويعاني منتخب غينيا بيساو من إصابات فيروس كورونا التي ضربت المدير الفني وحارس المرمى الأساسي ومهاجم المنتخب.

التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني – عبدالله السعيد

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد

بطاقة مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو

