نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ناو اعرف” موعد مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت 15-1-2022 المباراة المنتظرة من الدور الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم موعد مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم حيث انتهى فريق المنتخب المصري يوم أمس الجمعة الموافق 14 يناير مرانه الأخير قبل ملاقاة فريق منتخب غينيا بيساو حيث من المفترض ملاقاة كلا الفريقين لبعضهما اليوم السبت 15 يناير على أرض ملعب محدد في دولة الكاميرون إذ أن المباريات في الفترة الحالية تُلعب على أرض الدولة المستضيفة وهي الكاميرون، وبعد خسارة فريق المنتخب المصري الأسبوع الماضي من نظيره المنتخب النيجيري هناك الكثير من القلق والتوتر واللوم لما حدث وخاصةً من مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش، لهذا فإن موعد مباراة مصر وغينيا بيساو أكثر ما يبحث عنه محبي الرياضة في مصر ومشجعي المنتخب المصري الآن.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو من بطولة الأمم الأفريقية

تعقد اليوم مباراة المنتخب المصري مقابل منتخب غينيا بيساو السبت الخامس عشر من يناير حيث قد خسر المنتخب المصري من منتخب نيجيريا الأسبوع الماضي بنقطة واحدة للمنتخب النيجيري أما عن فريق غينيا بيساو فقد تعادل الأسبوع الماضي في مباراته الأخيرة مع السودان ولكن تمكن من الحصول على نقطة واحدة من رصيده بنقاط الجدول.

وتقام المباراة اليوم على أرض ملعب معين في الكاميرون في مدينة أرميدي أدجيا وهو الملعب الذي قابل المنتخب المصري به المنتخب النيجيري الأسبوع الماضي، ويتمنى المشجعون الآن أن يتمكن لاعبي الفريق المصري من الفوز اليوم من أجل الحصول على ثلاث نقاط لتعويض الخسارة الأخيرة، حيث يتم انطلاق صافرة بداية المباراة بين الفريقين بتمام الساعة التاسعة مساءً وذلك بالنسبة للتوقيت في مصر.

مع العلم أن المدرب قد أعاد اللاعب محمد صلاح ومصطفى محمد لموقعهما الأصلي في الفريق في مباراة اليوم.

تذيل المنتخب المصري المجموعة

وبعد خسارة الفريق الأخيرة وقد أصبح المنتخب المصري متذيلًا ترتيب المجموعة الرابعة وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الأولى، حيث تمكنت المنتخب النيجيري من تصدر القائمة بعد فوزه على المنتخب المصري بفارق ثلاث نقاط حيث يليه الفريق الثاني بالمركز الثاني هو فريق المنتخب السوداني أما عن المركز الثالث فيشغله فريق غينيا بيساو والمركز الرابع والأخير هو للمنتخب المصري وهو ما أشعر الكثيرين بالإحباط ويتمنون اليوم فوز المنتخب المصري من أجل التقدم في مستواهم.