“نزل الآن” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو مجاناً اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو التي تزداد الآن عمليات البحث عنها بين مشجعي الكرة، الذين لا يستطيعون مشاهدة قناة bein sport الرياضية، وذلك لأنها مشفرة، ويريدون متابعة مباراة مصر اليوم، عبر القنوات المجانية الناقلة، لهذا اللقاء المرتقب والمهم، حيث لا بديل أمام المنتخب المصري سوي تحقيق الفوز للحصول علي الثلاث نقاط، وتجدد أمله في الصعود للدور التالي، فقد تعرض لهزيمة في المباراة الأولى أمام نيجيريا بهدف مقابل لاشىء وقدم عرض هزيل، بينما تعادل منتخب غينيا بساو مع منتخب السودان بدون أهداف.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

هناك عدد من القنوات المفتوحة التي من المؤكد أن تقوم بنقلمباراة مصر ضد غينيا بيساو اليوم ومن بين هذه القنوات:

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

تردد القناة : 11900

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

تردد القناة: 11900

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة)

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 9 شرق

تردد القناة : 11900

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي:النايل سات

تردد القناة: 11096

استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

تردد قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11680

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 (5/6).

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي:النايل سات

تردد القناة: 12284

استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي:النايل سات

تردد القناة: 12015

استقطاب:أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة آرينا سبورت

القمر الصناعي:هوت بيرد

تردد القناة: 11595

التصحيح 6/5

استقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500.

تردد قناة يورو سبورت

القمر الصناعي:هوت بيرد

تردد القناه: 11090

معامل الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز: 27500، على 3/4 .

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

تنطلق مباراة مصر ضد غينيا بيساو اليوم السبت الخامس عشر من شهر يناير 2021، حيث سوف تُلعب هذه المباراة باستاد أرميدى أدجيا وهو نفس الملعب الذي كان قد أقيمت عليه مباراة مصر ونيجيريا الأولى في يوم الثلاثاء الماضي وسيكون توقيت مباراة مصر اليوم كالتالي: