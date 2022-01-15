نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نزل الآن” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو مجاناً اليوم في المقال التالي
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو التي تزداد الآن عمليات البحث عنها بين مشجعي الكرة، الذين لا يستطيعون مشاهدة قناة bein sport الرياضية، وذلك لأنها مشفرة، ويريدون متابعة مباراة مصر اليوم، عبر القنوات المجانية الناقلة، لهذا اللقاء المرتقب والمهم، حيث لا بديل أمام المنتخب المصري سوي تحقيق الفوز للحصول علي الثلاث نقاط، وتجدد أمله في الصعود للدور التالي، فقد تعرض لهزيمة في المباراة الأولى أمام نيجيريا بهدف مقابل لاشىء وقدم عرض هزيل، بينما تعادل منتخب غينيا بساو مع منتخب السودان بدون أهداف.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو
هناك عدد من القنوات المفتوحة التي من المؤكد أن تقوم بنقلمباراة مصر ضد غينيا بيساو اليوم ومن بين هذه القنوات:
تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة)
- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق
- تردد القناة : 11900
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)
- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق
- تردد القناة: 11900
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة)
- القمر الصناعي: قمر يوتلسات 9 شرق
- تردد القناة : 11900
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة النبأ الليبية
- القمر الصناعي:النايل سات
- تردد القناة: 11096
- استقطاب: أفقي
- معدل ترميز: 27500.
تردد قناة الجزائرية الأولى
- القمر الصناعي: نايل سات
- تردد القناة: 11680
- استقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500 (5/6).
تردد قناة فوكس سبورت
- القمر الصناعي:النايل سات
- تردد القناة: 12284
- استقطاب أفقي
- معدل ترميز 27500.
تردد قناة تيلي تشاد
- القمر الصناعي:النايل سات
- تردد القناة: 12015
- استقطاب:أفقي
- معدل ترميز 27500.
تردد قناة آرينا سبورت
- القمر الصناعي:هوت بيرد
- تردد القناة: 11595
- التصحيح 6/5
- استقطاب: عمودي
- معدل الترميز 27500.
تردد قناة يورو سبورت
- القمر الصناعي:هوت بيرد
- تردد القناه: 11090
- معامل الاستقطاب:عمودي
- معدل الترميز: 27500، على 3/4 .
موعد مباراة مصر وغينيا بيساو
تنطلق مباراة مصر ضد غينيا بيساو اليوم السبت الخامس عشر من شهر يناير 2021، حيث سوف تُلعب هذه المباراة باستاد أرميدى أدجيا وهو نفس الملعب الذي كان قد أقيمت عليه مباراة مصر ونيجيريا الأولى في يوم الثلاثاء الماضي وسيكون توقيت مباراة مصر اليوم كالتالي:
- في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة
- في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية
- في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الامارات
- في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر.
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