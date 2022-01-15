الرياضة

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات بدون اشتراك

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عمر شويل - جدة متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو والتي يخوضها منتخب مصر اليوم بعد أن لعب مباراته أمام نيجيريا وهي المباراة الأولي . للمنتخب ضمن مجموعته والتي خسرها أمام منتخب نيجيريا . كما أن موعد مباراة مصر وغينيا بتوقيت القاهرة اليوم ضد منتخب غينيا بيساو . والتي يخوضها منتخب غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة بعد التعادل الأخير . كذلك مباراة مصر وغينيا بيساو القنوات الناقلة لها اليوم فهي متعددة منها باشتراك ومنها بدون اشتراك . بجانب أن مباراة مصر وغينيا اليوم مهمة بالنسبة للمنتخب المصري والذي يجب أن يحصد الفوز . لكي ما يكون برصيد نقاطه 3 نقاط وحتي يتم التأكد من الصعود للدور القادم في كأس الأمم الأفريقية . ونعرض خلال مقال اليوم القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا مباراة اليوم .

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو
مصر وغينا اليوم

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية

يتم متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة . في كأس الأمم الأفريقية 2022 والتي تضم كلاً من منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو . ومنتخب المغرب بجانب منتخب نيجيريا كما أن لقاء مصر وغينيا اليوم لا بد أن يحسم المنتخب المصري الفوز له وذلك لأنه أذأ ما تم خسارة مباراة اليوم . و موعد مباراة مصر وغينيا بتوقيت القاهرة سيعرض منتخب مصر لمغادرة كأس الأمم الأفريقية . ولكن هناك توقعات قبل مباراة مصر وغينيا اليوم بأن من المتوقع بأن يكون منتخب مصر في الترتيب الثاني بعد المغرب في تلك المجموعة . وذلك لأن المنتخبين هما المرشحان بقوة لتكملة مسيرة كأس الأمم الأفريقية .

موعد مباراة مصر وغينيا بتوقيت القاهرة

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو و موعد مباراة مصر وغينيا بتوقيت القاهرة اليوم . سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ويقابل ذلك الموعد الساعة التاسعة بتوقيت السعودية . كما أن مباراة مصر وغينيا اليوم تدور أحداثها علي ستاد رومدي أدجيا ذلك الملعب الذي دارت به أحداث مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا والتي خسرها أمام منتخب نيجيريا . كما أن القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا اليوم سنعرضها خلال السطور القادمة .

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا علي القمر الصناعي نايل سات

يتم نقل أحداث مباراة مصر وغينيا اليوم علي القمر الصناعي نايل سات عبر القنوات المفتوحة . التي سنذكرها كالآتي :-

  1. القنوات الناقلة لمباراة مصر هي قنوات بي أن سبورت الرياضية ماكس 1 .
  2. كما يتم ضبط تردد بي أن سبورت برقم 12604 لمتابعة مباراة مصر وغينيا اليوم .
  3. معدل الاستقطاب الخاص بقناة بي أن سبورت “أفقي” .
  4. يتم ضبط معدل الترميز برقم 27500 .
  5. كذلك بجانب ضبط معامل تصحيح الخطأ 2/3 .

القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا ومباراة مصر وغينيا بيساو علي القمر الصناعي نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا علي القمر الصناعي نايل سات . قنوات بي أن سبورت الرياضية ماكس 2. ويتم ضبط التردد الخاص بها وفقاً للمعلومات التالية :-

  • تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم 11013 .
  • يتم تسجيل الاستقطاب علي القمر الصناعي نايل سات “أفقي” .
  • كما أن معدل الترميز الخاص بالقناة في مباراة مصر وغينيا برقم 27500 .
  • معامل تصحيح الخطأ 2/3 .

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو علي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا

  1. قناة النبأ الليبية والتردد الخاص بها علي القمر الصناعي نايل سات 11096 .
  2. كما أن معدل الترميز لقناة النبأ في مباراة مصر وغينيا 27500 .
  3. يتم ضبط الاستقطاب بشكل أفقي .
  4. معامل تصحيح الخطأ لقناة النبأ الليبية 3/4 .

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم والذي يأتي اللقاء بينهما مساء اليوم بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً . ويقابل هذه التوقيت في مباراة مصر وغينيا بتوقيت السعودية في تمام الساعة التاسعة مساءً .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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