نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات بدون اشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو والتي يخوضها منتخب مصر اليوم بعد أن لعب مباراته أمام نيجيريا وهي المباراة الأولي . للمنتخب ضمن مجموعته والتي خسرها أمام منتخب نيجيريا . كما أن موعد مباراة مصر وغينيا بتوقيت القاهرة اليوم ضد منتخب غينيا بيساو . والتي يخوضها منتخب غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة بعد التعادل الأخير . كذلك مباراة مصر وغينيا بيساو القنوات الناقلة لها اليوم فهي متعددة منها باشتراك ومنها بدون اشتراك . بجانب أن مباراة مصر وغينيا اليوم مهمة بالنسبة للمنتخب المصري والذي يجب أن يحصد الفوز . لكي ما يكون برصيد نقاطه 3 نقاط وحتي يتم التأكد من الصعود للدور القادم في كأس الأمم الأفريقية . ونعرض خلال مقال اليوم القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا مباراة اليوم .

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية

يتم متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة . في كأس الأمم الأفريقية 2022 والتي تضم كلاً من منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو . ومنتخب المغرب بجانب منتخب نيجيريا كما أن لقاء مصر وغينيا اليوم لا بد أن يحسم المنتخب المصري الفوز له وذلك لأنه أذأ ما تم خسارة مباراة اليوم . و موعد مباراة مصر وغينيا بتوقيت القاهرة سيعرض منتخب مصر لمغادرة كأس الأمم الأفريقية . ولكن هناك توقعات قبل مباراة مصر وغينيا اليوم بأن من المتوقع بأن يكون منتخب مصر في الترتيب الثاني بعد المغرب في تلك المجموعة . وذلك لأن المنتخبين هما المرشحان بقوة لتكملة مسيرة كأس الأمم الأفريقية .

موعد مباراة مصر وغينيا بتوقيت القاهرة

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو و موعد مباراة مصر وغينيا بتوقيت القاهرة اليوم . سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ويقابل ذلك الموعد الساعة التاسعة بتوقيت السعودية . كما أن مباراة مصر وغينيا اليوم تدور أحداثها علي ستاد رومدي أدجيا ذلك الملعب الذي دارت به أحداث مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا والتي خسرها أمام منتخب نيجيريا . كما أن القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا اليوم سنعرضها خلال السطور القادمة .

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا علي القمر الصناعي نايل سات

يتم نقل أحداث مباراة مصر وغينيا اليوم علي القمر الصناعي نايل سات عبر القنوات المفتوحة . التي سنذكرها كالآتي :-

القنوات الناقلة لمباراة مصر هي قنوات بي أن سبورت الرياضية ماكس 1 . كما يتم ضبط تردد بي أن سبورت برقم 12604 لمتابعة مباراة مصر وغينيا اليوم . معدل الاستقطاب الخاص بقناة بي أن سبورت “أفقي” . يتم ضبط معدل الترميز برقم 27500 . كذلك بجانب ضبط معامل تصحيح الخطأ 2/3 .

القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا ومباراة مصر وغينيا بيساو علي القمر الصناعي نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا علي القمر الصناعي نايل سات . قنوات بي أن سبورت الرياضية ماكس 2. ويتم ضبط التردد الخاص بها وفقاً للمعلومات التالية :-

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم 11013 .

اليوم 11013 . يتم تسجيل الاستقطاب علي القمر الصناعي نايل سات “أفقي” .

كما أن معدل الترميز الخاص بالقناة في مباراة مصر وغينيا برقم 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 2/3 .

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو علي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا

قناة النبأ الليبية والتردد الخاص بها علي القمر الصناعي نايل سات 11096 . كما أن معدل الترميز لقناة النبأ في مباراة مصر وغينيا 27500 . يتم ضبط الاستقطاب بشكل أفقي . معامل تصحيح الخطأ لقناة النبأ الليبية 3/4 .

متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم والذي يأتي اللقاء بينهما مساء اليوم بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً . ويقابل هذه التوقيت في مباراة مصر وغينيا بتوقيت السعودية في تمام الساعة التاسعة مساءً .