القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم و تشكيل منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم و تشكيل منتخب مصر ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا، نتناول اليوم القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثانية من دورى المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالإضافة إلى موعد المباراة، حيث أنه هناك عدة قنوات جديدة أعلنت بالفعل حقوق نقل المباراة، القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم وتشكيل منتخب مصر ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا

اليوم في تمام التاسعة مساءاَ بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة يلتقي منتخب مصر منتخب غينيا بيساو، وذلك في مباراة الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2022، وقد أعلنت عدة قنوات جديدة حصولها على حقوق بث المباراة اليوم، من ضمن هذه القنوات قناة بي ان سبورت 3 المتواجدة على القمر الصناعي استرا 19 وهذه القناة يتم تشغيلها على جميع أنواع أجهزة الإستقبال العاملة بالإنترنت، حيث أعلنت قناة بي ان سبورت 3 الفرنسية حصولها على حقوق بث مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم.

قنوات مجانية لنقل المباراة

هناك عدة قنوات أخرى من المؤكد نقلها لمباراة اليوم منها قناة 5 سبورت أو 5 لايف التي تتواجد على القمر الصناعي أموس، وذلك على تردد ( 10972 )، معدل الترميز ( 3000 ) و الإستقطاب عمودي، بالإضافة إلى قنوات أموس التي تقوم ببث مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم على القمر الصناعي أموس، و بيانات التردد ( 10971 )، معدل الترميز ( 3000 ) و الإستقطاب عمودي، كما تتوفر قناة أموس الثانية على نفس القمر على تردد ( 10842 )، معدل الترميز ( 3000 ) و الإستقطاب عمودي، كما تتوفر قناة مجانية على قمر يوتلسات 9 مع تردد ( 11900 )، معدل الترميز ( 27500 ) و الإستقطاب أفقي.

تشكيل منتخب مصر اليوم

من الجدير بالذكر أن المنتخب المصري خسر المباراة السابقة أمام نظيره منتخب نيجيريا، والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم أمام منتخب غينيا بيساو والذي يطمح فيه الشعب المصري، حيث يأتي في مركز حراسة المرمى محمد الشناوي، مراكز الدفاع أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، حجازي و عمر كمال عبد الواحد، وذلك نظراً لإصابة كلاَ من أكرم توفيق و أحمد فتوح، في خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السولية و أحمد السيد زيزو و في خط الهجوم محمد الصلاح و عمر موموش و مصطفي محمد، نتمنى جميعاً التوفيق لمنتخب مصر اليوم، تناولنا القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم و تشكيل منتخب مصر ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا.