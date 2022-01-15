نيس يعزّز وصافته بالدوري الفرنسي
عزز نيس وصافته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه نانت 2-1 الليلة الماضية في افتتاح منافسات المرحلة الـ21 من البطولة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية انفرد نيس بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن مرسيليا الثالث الذي يستقبل ليل حامل اللقب وعاشر الترتيب غداً الأحد، علماً أن النادي المتوسطي يملك مباراة مؤجلة.
وافتتح نيس التسجيل عبر المهاجم الدنماركي كاسبر دولبيرغ (21 من ركلة جزاء)، وأضاف كيفرين تورام الثاني (56)، رداً على هدف التعادل من لاعب نانت المدافع البرازيلي أندري جيروتو (45).
وحقق نيس فوزه الرابع توالياً في الدوري والخامس في مختلف المسابقات، من بينها الفوز على رين ولنس اللذين ينافسان بقوة على المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية، بالإضافة الى تعادله مع باريس سان جرمان صفر-صفر في بارك دي برانس.
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