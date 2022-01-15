ترقب نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت في كأس الأمم الأفريقية

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت في كأس الأمم الأفريقية، منتخب مصر والذي خسر أمام نيجيريا، يسعى إلى تعويض النتيجة بشكل كبير خاصة وأن الفوز على غينيا بيساو يضمن له التأهل مبكرا إلى الدور الثاني من كأس الأمم الأفريقية، وكان منتخب مصر قد خسر فرصة التأهل على المركز الأول لثمن النهائي بعد الخسارة من نيجيريا.

ترقب نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت … انتظروا متابعة نتيجة مباراة مصر وغينيا دقيقة بدقيقة

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

من المرتقب أن تقام مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى منتخب مصر بقيادة كيروش لتصحيح أوضاع لاعبيه من خلال اللعب وأداء قوي للمباراة بين مصر وغينيا بيساو، خاصة وأن كيروش أدى مباراة غينيا بطريقة سيئة وهو الأم الذي لاقى هجوم كبير على المدير الفني بعدما قام باللعب بمحمد صلاح في خط الهجوم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو ومعلق المبارةا

يذكر أن قناة bein sports HD 1 ستنقل مباراة مصر وغينيا بيساو بتعليق المعلق علي محمد علي، وكان عمرو السولية، لاعب منتخب مصر قد أكد في المؤتمر الصحفي له أن مصر ستعمل على تصحيح الأوضاع أمام غينيا بيساو نافيا أي محاولات لتمرد لاعبي منتخب مصر وأكد أن اللاعبين في قمة الإلتزام من أجل تعويض الخسارة أمام نيجيريا.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة مصر وغينيا بيساو

تحتل مصر المركز الأخير في ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعدما تعادلت كلا من غينيا والسودان وحصل كل منتخب على نقطة وحيدة، بينما نجح منتخب نيجيريا في تصدر مجموعته برصيد ثلاث نقاط في المركز الأول وهو مرشح لتعزيز الصدارة والفوز على السودان والوصول إلى ست نقاط مع الجولة الثانية.

يبدو أن كيروش سيتجيب إلى نداء مساعديه بعودة كافة اللاعبين إلى مراكزهم الحقيقية، خاصة وأن مصر لم تعمل على الفوز من المباراة الأولى خاصة أمام نيجيريا وهو الأمر الذي قوبل بغضب من جانب جماهير المنتخب المصري في تلك المواجهة التي جعلت الجميع يهاجم كيروش.