نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأعلى إشارة.. أضبط تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباريات أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، من الأمور التي يبحث عنها كل مشاهدي ومحبي متابعة كرة القدم ليس في مصر وحدها بل في اغلب دول العالم، فالكرة الأفريقية تمتلئ الآن بالنجوم من أغلب الدول الأفريقية، وخير مثال على ذلك اللاعب محمد صلاح نجم مصر والمنتخب الوطني المصري، وساديو ماني نجم منتخب السنغال واللذات يلعبان جنباً إلى جنب في فريق ليفربول، وغير ذلك من اللاعبين الافارقة، حيث لو تم مطالعة أسماء اللاعبين في أشهر الأندية الأوروبية ستجد أكثرهم من دول إفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباريات أمم أفريقيا 2022

توجد العديد من القنوات المفتوحة والناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية، وسوف نركز هنا على القنوات التي يمكن أن يتم استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات، باعتبار، حيث أعلنت قنوات beIN Sport1, beIN Sport2 وهي القنوات المفتوحة التي سوف تنقل مباريات أمم أفريقيا والتي يمكن ضبط التردد الخاص بها من خلال الجدول التالي:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sport 1 12604 أفقي H 27500 beIN Sport2 11013 أفقي H 27500

كذلك فهناك بعض القنوات الفضائية التي أكدت على أن سوف تقوم ببث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية مجاناً لجمهور المشاهدين في كافة أنحاء العالم، وهذه القنوات تعمل على القمر الصناعي نايل سات ويمكن ضبط التردد الخاص بها من خلال الجدول التالي:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح Programme National HD 11680 أفقي H 27500 قناة varzish 11555 عمودى 3000 تلقائي النبأ الليبية 11096 أفقي 27500 3/4 قناة تلي تشاد 12015 أفقي 27500 5/6

وينتظر الجمهور المصري المباراة المرتقبة والتي سوف تقام بعد قليل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بين منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو، وتعد المباراة ذات أهمية كبرى لمنتخب والذي يتزيل مجموعته بدون نقاط بعد خسارته في مباراته الأولي أمام منتخب نيجيريا بنتيجة هدف مقابل لاشىء.

من جهة أخري فقد أعلنت مصادر داخل الاتحاد الأفريقي الكاف منذ أيام عن أنه سوف يتم إقامة بطولة أمم أفريقيا 2023 في الصيف، غير أنه لم تعلن أسم الدول المضيفة لتلك البطولة، حيث سيتم إعلانها في ختام البطولة القائمة حالياً في الكاميرون والتي ضمنت حتى الآن التأهل لدور السادس عشر بجانب منتخب المغرب.. إلخ.