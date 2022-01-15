نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا بيساو مجاناً بدون تشفير في كأس أمم افريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من متابعي الساحرة المستديرة المصرية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس امم افريقيا 2022، وذلك بعدما اصبحت مباراة اليوم من المباريات التي تحسم مصير المنتخب في التأهل والصدارة، بعدما خسر أمام نيجيريا في المباراة الأخيرة بهدف نظيف مقابل لا شئ، ولذلك عبر موقع ثقفني نيوز نستعرض معكم اعزائي القراء والمتابعين مزيد من الاحداثيات التي يمكن ضبطها من اجل متابعة مباراة مصر وغينيا اليوم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغينيا بيساو

وفي الوقت الحالي يصبح الأمر الأكثر تساؤلاً علي محرك جوجل للبحث هو مباراة مصر وغينيا بيساو في بطولة كأس امم افريقيا 2022، وخاصة بالتزامن مع قنوات بي ان سبورت ماكس التي حصلت علي حقوق بث المباراة علي الترددات التالية.

تردد قناة bein sport max 1 نايل سات 12604. معدل الاستقطاب الافقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 2/3.

تردد قناة bein sport max 2 القمر الصناعي نايل سات التردد 11013 الاستقطاب الافقي معدل الترميز 27500.



تردد القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو

وعلي الرغم من أن بين سبورت ماكس قد أعلنت عن توفيرها مباريات كأس امم افريقيا إلا أن هناك العديد من القنوات التي أعلنت عن توفيرها مباراة مصر وغينيا بيساو بشكل مجاني بدون تشفير علي النحو التالي.

– قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500

-قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

– قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

– قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

– قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.