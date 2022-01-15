كأس أمم إفريقيا.. نيجيريا إلى دور الـ16
تأهلت نيجيريا إلى دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية، بعدما استغلت ثلاثة أخطاء دفاعية لتفوز 3-1 على السودان في المجموعة الرابعة يوم السبت.
وتتصدر نيجيريا المجموعة بست نقاط، إذ سبق لها الفوز 1-صفر على مصر في أول مباراة.
وتوقف رصيد السودان عند نقطة واحدة من مباراتين، بعد التعادل بدون أهداف مع غينيا بيساو، وأصبح بحاجة للفوز على مصر في آخر مباراة للحفاظ على آماله في التأهل.
ومنح صمويل تشوكويزي التقدم لنيجيريا بعد ثلاث دقائق فقط وأضاف تايو أونيي الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.
وجعل موزيس سايمون النتيجة 3-صفر بعد 36 ثانية من الاستراحة، فيما سجل والي الدين خضر هدف السودان من ركلة جزاء في الدقيقة 70.
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