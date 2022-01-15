نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات المجانية الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية كأس أمم إفريقيا 2021، ينتظر جماهير منتخب الجزائر ثاني مباريات المنتحب الجزائري في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وذلك حين يلتقي منتخب الجزائر ضد منتخب غينيا الاستوائية أمسية الأحد الموافق السادس عشر من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

المنتخب الجزائري بقيادة مديره الفني جمال بالماضي خاض أول مباراة له بكأس الأمم الإفريقية 2021 أمام منتخب سيراليون في الجولة الافتتاحية من منافسات هذه المجموعة، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بينهما، في مباراة كان يمني جماهير الجزائر أنفسهم بتحقيق الفوز على منتخب سيراليون، ومن ثم تصدر المجموعة من الجولة الأولى، حيث يحل المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا 2021 في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة خلف المتصدر منتخب كوت ديفوار.

ويدخل منتخب الجزائر مباراته الثانية في هذه المجموعة بكأس أمم إفريقيا رافعاً شعار لابديل عن الفوز على غينيا الاستوائية، حيث أن أي نتيجة غير الفوز ستتسبب في تأزم موقف المنتخب الجزائري، ومن ثم تضاؤل فرص التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، والتي يحمل لقبها محاربو الصحراء.

أما منتخب غينيا الاستوائية فقد تلقى الخسارة في أولى مبارياته بكأس أمم إفريقيا 2021 على يد منتخب كوت ديفوار، لتكون بذلك مباراته القادمة أمام الجزائر هي الفرصة الأخيرة للحاق بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر من المباراة.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

هذا من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة مساء الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

هذا ومن المقرر أن تقوم قناة الجزائرية الأولى عبر ترددها الأرضى بنقل أحداث مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية مساء يوم الأحد، على أن يتم إقامة الاستديو التحليلي قبل المباراة، فيما ستقوم شبكة قنوات bein SPORTS HD MAX 1 بنقل أحداث مباراة الجزائر أمام غينيا الاستوائية على الهواء مباشرة وبتعليق عربي على أحداث المباراة بصوت المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.