بايرن ميونخ يكتسح كولن برباعية قاسية
قطع فريق بايرن ميونخ خطوة جديدة على الطريق نحو التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي عبر فوزه الساحق على مضيفه كولن 4 -صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من البوندسليغا.
وفي باقي مباريات المرحلة فاز لايبزغ على مضيفه شتوتغارت 2 -صفر ويونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 2 -1 وماينز على ضيفه بوخوم 1 -صفر وتعادل فولفسبورغ سلبيا مع ضيفه هيرتا برلين.
وعلى ملعب راين إينرجي ستاديوم، سجل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود بايرن لفوز عريض على كولن ويصل إلى هدفه رقم 300 خلال مسيرته بالدوري.
ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.
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