القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الاسباني

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر، نستعرض مع حضراتكم ونوضح لكل عشاق الكرة الأوروبية في كل مكان بانحاء العالم موعد مباراة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الاسباني في الرياض، والتي تعتبر من أكثر المنافسات شهرة في الوقت الحالي، حيث يستعد النادي الملكي في محاولة استعادة اللقب مرة أخري، وخاصة بعد المجهود الكبير الذي يتم بذله في المباراة الأخيرة أمام برشلونة، وفاز فيها الريال بثلاث أهداف مقابل هدفين، وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

وفيما يلي نتعرف علي موعد ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كاس السوبر الاسباني التي تنطلق خلال ساعات قليلة من الآن، حيث من المقرر أن تبدأ أحداث المباراة في يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما يمكن مشاهدة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

أما عن القنوات المجانية التي تنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الاسباني، يخوض ريال مدريد مباراة قوية أمام فريق اتليتك بلباو من أجل الحصول علي لقب السوبر لعام 2021/2022، بعد مباريات صعبة تم خوضها أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد في النصف نهائي، وبالفعل قد أعلنت قنوات ssc5 عن نقلها لأحداث البطولة بصورة حصرية علي شاشتها، بدون أي تشويش أو تقطيع في الصورة، حيث تمتلك قنوات ssc السعودية الرياضية حقوق بث المباراة التي تقام علي أرض المملكة العربية السعودية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.