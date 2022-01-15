ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 بعد مباراة مصر وغينيا

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عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 بعد نهاية مباراة مصر وغينيا في كأس الأمم الأفريقية، كان محمد صلاح قد نجح في إحراز هدف رائع لمصر أمام غينيا، كانت نيجيريا قد نجحت في الفوز على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط مساعي قوية من جانب نيجيريا للفوز على غينيا في المباراة الثالثة رغبة في تصدر المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية بشكل محدث دقيقة بدقيقة.

1- نيجيريا 6 نقاط 2- مصر 3 نقاط 3- غينيا بيساو نقطة واحدة 4- السودان نقطة واحدة

الجدير بالذكر أن مصر بعد أداء سيئ أمام نيجيريا تحاول أداء قوي في المباريات القوية من أجل المزيد من التقدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يذكر أن 24 منتخب تشارك في كأس الأمم الأفريقية ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة فضلا عن أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث للدور ثمن النهائي من بطولة أفريقيا.

حال وجود مصر في المركز الثاني ستلاقي إما الجزائر أو كوت ديفوار، حيث تلاقي المتصدر بينهما في مباراة ستكون قوية في دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون وسط حالة من الترقب بين الجميع في كأس الأمم الأفريقية في واحدة من البطولات القوية، وكان محمد صلاح قد أكد قبل إنطلاق البطولة أن مصر ليست من المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة أفريقيا ولكنه عاد ليؤكد أن مصر ستقاوم للنهاية من أجل الفوز بالبطولة.

مباريات الجولة الثالثة في مجموعة مصر

يذكر أن مصر ستلاقي السودان في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، بينما تلاقي نيجيريا غينيا بيساو، وتلاقي مصر السودان وعينها على النقاط الثلاث انتظارا لقدرة غينيا بيساو على تحقيق مفاجأة أمام السودان سواء بالفوز أو بالحصول على نقطة واحدة في تلك المواجهة المرتقبة بينهما من أجل تفادي مواجهة كوت ديفوار في دور ال 16 أو حتى الجزائر والذي سيكون بمثابة النهائي المبكر بينهما.

هذا ونتابع معكم أي تحديث وأي جديد فيما يخص ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية في واحدة من أقوى المجموعات الخاصة بمنتخب مصر في واحدة من المباريات القوية وسط اهتمام قوي من جانب منتخب مصر في البطولة من أجل الخروج والإنهاء بمركز جيد.