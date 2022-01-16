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عمر شويل - جدة توقيت مباراة مصر والسودان القادمة في أمم أفريقيا، تعد من أهم المباريات التي للمنتخب المصري والسوداني على حد سواء، فكلا المنتخبين لديهم الدافع للنصر في تلك المباراة والبعد عن الهزيمة وذلك من أجل إسعاد جماهير البلدين، فالمنتخب المصري بعد فوزه في مباراته الثانية على منتخب غينيا بيساو بشق الأنفس بهدف دون رد، أنعش حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16، في حين أن المنتخب السوداني سيلعب مباراته المقبلة أمام منتخب مصر من أجل الفوز أيضاً حيث أنه لو فاز على المنتخب المصري سوف يرفع رصيده إلى 4 نقاط ويكون أمامه فرصه للتأهيل إلى الدور التالي.

لا يفوتك توقيت مباراة مصر والسودان القادمة في أمم أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة:-

ستقام المباراة المرتقبة التي ينتظرها أكثر من 150 مليون مشجع في كلاً من مصر والسودان يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن تكون تلك المباراة قوية من جانب المنتخبين، حيث أن كلا المنتخبين لديهم الدافع للفوز بنتيجة المباراة ومن ثم التأهل إلى دور ال16 لكي يستمر في البطولة.

فمثلاً المنتخب المصري يريد الفوز بتلك المباراة حتى يطمئن إلى دخوله فى دور ال16 عشر، وذلك برفع رصيده من النقاط إلى 6 نقاط بعد فوزه الغالي والصعب على منتخب غينيا بيساو.

أما بالنسبة للمنتخب السوداني فهو الآخر يريد الفوز بمباراته المقبلة أمام المنتخب المصري، حيث أن فوزه على المنتخب المصري سوف يرفع رصيده من النقاط إلى 4 نقاط ومن ثم يصبح في المركز الثاني بعد منتخب نيجيريا، حيث أن لائحة أمم أفريقيا تقر بأن الفرق التي تصعد إلى دور ال16 هي الفريق الأول والثاني في المجموعة، ثم بعد ذلك يتم اختيار 4 توالت.

القنوات الناقلة للمباراة:-

هناك عدد من القنوات التي أعلنت عن أنها سوف تقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين ويمكن ضبط هذه القنوات من خلال الجدول، حيث أن هذه القنوات تبث من خلال القمر الصناعي نايل سات التالي:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sport 1 12604 أفقي H 27500 beIN Sport2 11013 أفقي H 27500

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح Programme National HD 11680 أفقي H 27500 النبأ الليبية 11096 أفقي 27500 3/4 قناة varzish 11555 عمودى 3000 تلقائي قناة تلي تشاد 12015 أفقي 27500 5/6

كما يمكن ضبط تردد قنوات beIN Sport الناقل الحصري لمباريات البطولة وغيرها من المباريات الهامة في مجال كرة القدم سواء القارية أو في الدوري الأوروبي، أو غيرها من المباريات المهمة على المستوي العربي والعالمي.