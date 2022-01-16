نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة دوري أبطال أسيا 2022 هنا القنوات الناقلة ونظام البطولة الجديد والفرق العربية في البطولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن توقيت وموعد قرعة دوري أبطال أسيا النسخة الجديد 2022، والمقرر أن يحتضنها مقر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور مندوبي الأندية المشاركة في البطولة وعددهم 40 نادي من شرق وغرب القارة الصفراء، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل القرعة، من تصنيف الفرق المشاركة ونظام البطولة الجديد، ومواعيد المباريات والقنوات الناقلة للقرعة.

موعد قرعة دوري أبطال أسيا 2022

الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة ماليزيا.

العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش.

الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر.

الثانية عشر ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

ما هو نظام قرعة دوري أبطال أسيا الجديد

أعتمد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم نظام جديد لبطولة دوري أبطال أسيا، يعتمد على تأهيل 40 فريق من القارة نصفهم من دول الشرق الأسيوي والنصف الأخر من دول الغرب، تقسم كل فئة إلي 5 مجموعات كل مجموعة 4 فرق، يتم تحديدهم بناء على تصنيف الاتحاد الأسيوي للفرق المشاركة، بحيث لا يقع فريقين في نفس التصنيف في مجموعة واحدة، لضمان توازن القوى في جميع المجموعات المشاركة.

ما هي الفرق المتأهلة إلي دوري أبطال أسيا القادمة

فرق الغرب الأسيوي

المستوى الأول : الهلال السعودي، السد القطري، الجزيرة الإماراتي، الدحيل، فولاد الإيراني. المستوى الثاني : الفيصلي السعودي، سيباهان الإيراني، الأهلي الإماراتي، الريان، الشباب السعودي. المستوى الثالث : باختاكور، الوحدات الأردني، مومباي سيتي، إستقلول الإيراني، أهال. المستوى الرابع : القوة الجوية العراقي، الجيش السوري، بني ياس، الشارقة، الغرافة القطري.

فرق الشرق الأسيوي

1: المستوى الأول : شاندونج، كوازكي، جيونبوك، باثوم يونايتد، شنجهاي بورت.

2 : المستوى الثاني : أوراوا ريدز، جيونام دراجونز، تشاينجرام يونايتد، جوانزو، يوكوهاما.

3 : المستوى الثالث : يونايتد سيتي، كيتشي، هوانج، جوهور دارول، ليون سيتي.

4 : المستوى الرابع : ميلبورن سيتي، الفائز من الملحق 1، الفائز من الملحق 2، أولسان بورت، دايجو.

القنوات الناقلة قرعة دوري أبطال أسيا 2022

يمكنكم مشاهدة قرعة دوري الأبطال الأسيوي غداً الإثنين 2022/01/17، من خلال قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب فقط، ولم تعلن أي قناة رياضية عربية نقل القرعة مباشراً حتى اللحظة.