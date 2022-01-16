نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي ساخن بالرياض.. موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو نهائي كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ، أخيرًا يسدل الستار على واحدة من أقوى بطولات السوبر أوروبيًا وعالميًا، والتي تعود المملكة العربية السعودية لاحتضانها مرة أخرى، حيث نهائي النسخة الـ38 من بطولة كأس السوبر الإسباني 2021 ، والذي يستضيفه درة الملاعب السعودية حيث ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد 16 يناير 2022 ، وهي المواجهة التي تجمع الملكي والأسود بعد نجاحهما في العبور من تحدي برشلونة وأتلتيكو مدريد على الترتيب في نصف نهائي الـ SUPERCOPA 2021 .

في السطور المقبلة، سنتعرف بالتفصيل على الكواليس وآخر الأخبار وكذلك موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ الناديين مع بطولة كأس السوبر الإسباني ، علاوة على تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيك بلباو في البطولة ومختلف المسابقات.

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

بذكريات مواجهة نصف نهائي الموسم الماضي، يخوض الملكي والأسود مواجهة ساخنة، ليل الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 .

حيث يطمح ريال مدريد إلى التتويج بلقب رقم 12 في تاريخه بالمسابقة، والذي سيفصله بلقب واحد عن البارسا المتصدر حاليًا بـ13 بطولة.

بينما يسعى أتلتيك بيلباو للحفاظ على لقب النسخة الماضية، وإضافة بطولة رابعة في دولاب بطولات الفريق الباسكي.

نستعرض بدايةً قائمة الأندية المتوجة بلقب كأس السوبر الإسباني والتي يأتي على رأسها كما أسلفنا برشلونة:

ريال مدريد

نبدأ تغطيتنا مع أحد أعرق أندية أوروبا نادي ريال مدريد الإسباني ، الذي يدخل مواجهة الليلة، وطموحه يناطح عنان السماء.

إذ نجح في حسم الكلاسيكو الإسباني أو كلاسيكو الأرض مع غريمه التقليدي برشلونة ، في نصف نهائي النسخة الحالية من السوبر الإسباني ، بعد الفوز بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة.

تاريخيًا، نجح الريال في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني 11 مرة من قبل.

آخر تتويج كان على حساب أتلتيكو مدريد في عام 2019، بعد الفوز بركلات الترجيح (4-1)، إثر انتهاء لقاء ديربي مدريد بالتعادل السلبي.

وربما يكون من باب التفاؤل، ولو بالقدر اليسير، أن الميرنجي يحتل حاليًا صدارة الدوري الإسباني بعد 21 جولة، برصيد 49 نقطة وصافي (27) هدفًا.

كما أن الفريق الملكي نجح في العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا ، بعد الفوز على ديبورتيفو ألكويانو في دور الـ32 بنتيجة (3-1).

أتلتيك بلباو

في المقابل، لا تقل دوافع نادي أتلتيك بلباو عن منافسه في نهائي كأس السوبر الإسباني ، خاصة بعد نجاحه في الإطاحة بحامل لقب الليجا بالموسم الماضي.

إذ فاز الفريق الباسكي على أتلتيكو مدريد بكل أرياحية بنتيجة (2-1) في نصف نهائي البطولة، الذي أقيم الخميس الماضي.

على المستوى التاريخي، نجح أتلتيك بيلباو في تحقيق لقب بطولة كأس السوبر الإسباني 3 مرات من قبل، آخرها طبعًا كان في الموسم الماضي، على حساب برشلونة.

حيث فاز الأسود على البلوجرانا بنتيجة (3-2)، بعد امتداد نهائي السوبر الإسباني حينها للأشواط الإضافية.

أما على الصعيد المحلي، فإن كتيبة المجتهد مارسيلينو غارسيا تورال تحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني ، برصيد 28 نقطة، وبفارق 21 نقطة عن الريال صاحب الصدارة.

غير أنه نجح في العبور إلى دور ثمن النهائي من بطولة الكأس الإسبانية ، بعد الفوز بثنائية نظيفة على أتليتيكو مانتشا ريال في دور الـ32، ليصطدم بنادي برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

من المقرر إقامة لقاء نهائي كأس السوبر الإسباني ، مساء الأحد، في تمام التاسعة والنصف ( 9:30 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف ( 8:30 م ) بتوقيت مصر، السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت إسبانيا، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد ، فقد أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إسناد المهمة إلى الدولي الإسباني خوسي ماريا سانشيز مارتينيز.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية، بنقل أحداث المباراة عبر قناتي SSC5 HD و SSC6 HD ، بالإضافة إلى قنوات Tivibu Spor 3 HD و Kanal 9 Sweden و Digi Sport 1 HD Romania و Sport 2 Czechia و L’Equipe TV و SuperSport HD 2 alb و BT Sport 3 HD و Vamos HD# .

وبشأن معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ، فقد خصصت شركة الرياضة السعودية لهذه المهمة كلًا من المعلقين الرياضيين السعودي فهد العتيبي والمصري أشرف محمود.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل وآخر الأخبار إضافة إلى كواليس و موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة ، وكذلك تاريخ وإنجازات الناديين مع بطولة كأس السوبر الإسباني ، وأيضًا تاريخ لقاءات ريال مدريد وأتلتيك بلباو .