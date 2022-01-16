موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات المفتوحة الناقلة نهائي كأس السوبر الأسباني

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني المقامة في المملكة العربية السعودية بمشاركة أربع فرق، حيث شهد نفس النهائي مبارتين من العيار الثقيل جمعت الأولى فريق برشلونة حامل لقب كأس ملك أسبانيا ضد ريال مدريد وصيف الدوري الأسباني، بين المباراة الأخرى جمعت فريق أتلتيكو مدريد مع فريق أتلتيك بيلباو حامل لقب البطولة، بعدما تغلب في نهائي النسخة السابقة على الفريق الكتالوني برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن مهمته للحفاظ على اللقب لن تكون سهلة بالمرة في النسخة الحالية، ويقام موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم الأحد 16 يناير 2022 في التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد في مواجهة قوية مع أتلتيك بيلباو ساعياً لتحقيق الفوز، لتحقيق لقب كأس السوبر الأسباني، حيث يسعى رفاق أنشيلوتي للعودة لمنصات التتويج بالبطولة التي حقق لقبها من قبل 11 مرة آخرها الموسم قبل الماضي على حساب فالنسيا بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبياً في المباراة، بينما في النسخة السابقة فشل الفريق في بلوغ المباراة النهائية، بعد خسارته في نصف النهائي ضد أتلتيك بيلباو بهدفين سجلهما راؤول غارسيا، مقابل هدف وحيد سجله كريم بنزيمة، وتمكن الميرنجي في السوبر الحالي من التأهل للمباراة النهائية بالفوز في نصف النهائي على فريق برشلونة في الكلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة سجل فيها أهداف الملكي كلاً من كريم بنزيمة، جونيور فينسوس، وفالفيردي.

فريق أتلتيك بيلباو نجح في بلوغ المباراة النهائية للسوبر بتخطي حامل لقب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، بعد انتصاره بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم الروخيبلانكوس أولاً بهدف سجله سيمون بالخطأ في مرماه، قبل أن يعود الفريق الباسكي بالنتيجة بهدفين سجلهما كلاً من ألفاريز وويليامس.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

الأحد الموافق 16 يناير 2021.

7:30 توقيت تونس، المغرب، والجزائر.

8:30 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

9:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، سوريا، واليمن.

10:30 توقيت سلطنة عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو مجاناً