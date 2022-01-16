مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 اليوم الأحد 16 يناير

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محمد سياف - ابو ظبي - تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية للمجموعات الستة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، وذلك بمباريات المجموعة الخامسة التي تضم فرق الجزائر، كوديفوار، وسيراليون، غينيا، المجموعة السادسة التي تضم منتخبات تونس، مالي، جامبيا، موريتانيا، وتنطلق المباريات عصر اليوم بمباراة جامبيا ومالي.

ظهور ملامح الفرق المتأهلة للدور الثاني

يذكر أن بعض ملامح الفرق ظهرت في المجموعات الأربعة الآخرى، ففي المجموعة الأولي ضمن المنتخب الكاميروني التأهل للدور الثاني بالفوز في مباراتين وحصد 6 نقاط، وفي المجموعة الثالثة ضمن منتخب المغرب التأهل الثاني بعد الفوز في مباراتين وحصد 6 نقاط، وفي المجموعة الرابعة صعد المنتخب النيجري بعد تحقيق فوزين متتالين وحصد 6 نقاط، ويتبقى الجولة الثالثة والأخيرة التي تحدد 16 منتخبا تتأهل لدور الـ 16.

أبرز مباريات اليوم الأحد في بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022

المباراة الأولى: جامبيا ضد مالي

القناة الناقلة: بي إن سبورت ماكس HD1

البطولة: كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 – الجولة الثانية

توقيت المباراة: 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 مساءا بتوقيت السعودية

الموعد: الأحد 16 يناير 2022

المباراة الثانية: تونس ضد موريتانيا

القناة الناقلة: بي إن سبورت ماكس HD1

البطولة: كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 – الجولة الثانية

توقيت المباراة:6 عصرا بتوقيت القاهرة، 7 مساءا بتوقيت السعودية

الموعد: الأحد 16 يناير 2022

المباراة الثالثة: كوت ديفوار ضد سيراليون

القناة الناقلة: بي إن سبورت ماكس HD2

البطولة: كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 – الجولة الثانية

توقيت المباراة: 6 عصرا بتوقيت القاهرة، 7 مساءا بتوقيت السعودية

الموعد: الأحد 16 يناير 2022

المباراة الرابعة: الجزائر ضد غينيا الإستوائية