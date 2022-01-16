ذمار: تكريم لاعب الناشئين جمال العفارة
كرم محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي ومعه ممثلي القطاع الرياضي والشبابي، اليوم، لاعب المنتخب الوطني للناشئين جمال العفارة بعد فوز المنتخب بكأس بطولة غرب اسيا.
وخلال التكريم، أشاد المحافظ البخيتي بما حققه المنتخب في الفوز ببطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين لكرة القدم كأول مرة في تاريخ الكرة اليمنية، لافتا إلى أن محافظة ذمار تتميز بالكوادر الرياضية في مختلف الألعاب.
وأكد دعم السلطة المحلية للأنشطة الرياضية والشبابية بما يسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات على كافة المستويات.. لافتا إلى أهمية تطوير مهارات اللاعبين والشباب وتفعيل الأنشطة الرياضية.
فيما أشار مدير مكتب الشباب علي العوش أن تكريم العفارة يأتي ضمن أولويات المكتب لدعم الرياضيين والشباب من أبناء المحافظة بشكل خاص واليمن عامة في مختلف الألعاب.
بدوره أوضح نائب مدير مكتب الشباب منير الشاهري أنه تم تنظيم حفل استقبال للاعب للعفارة بعد وصوله مساء أمس من العاصمة صنعاء تقديرا للاعب والمنتخب الوطني للناشئين.
حضر التكريم عدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة.
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