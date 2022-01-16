موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كان 2022

المنتخب الجزائري حامل لقب كأس الأمم الإفريقية يواصل مشواره في كان 2022 بمباراة قوية يلعب فيها مع منتخب غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات، حيث يتواجد محاربي الصحراء في المجموعة الخامسة التي تشهد في نفس الجولة مباراة قوية أخرى تجمع منتخب كوت ديفوار ضد منتخب سيراليون، حيث لن تكون مهمة رفاق بلماضي مفروشة بالورود للتأهل لدور الستة عشر خاصة بعد بدايته المتعثرة في البطولة التي حقق الخضر لقبها في النسخة الماضية بمصر بالفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف دون رد سجله بغداد بونجاح، ليحقق لقبه الثاني تاريخياً في البطولة، ويقام موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم في الثامنة مساءاً بتوقيت الجزائر.

المنتخب الجزائري يواصل مشواره في كان 2022 بملاقاة غييا بيساو ساعياً لتحقيق أولى انتصاراته في البطولة، خاصة بعدما اكتفى في الجولة الأولى بتعادل سلبي ضد منتخب سيراليون، ليفقد نقطتين هامتين في بداية مشواره، بعد مباراة تفنن فيها لاعبي الخضر بإضاعة الأهداف السهلة أمام مرمى الخصم، ليبقى المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة مناصفة مع سيراليون، بينما في الصدارة يتواجد منتخب كوت ديفوار برصيد ثلاث نقاط، بعدما تمكن من تحقيق الفوز ضد منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد في نفس الجولة.

محاربي الصحراء يأملوا في العودة سريعاً للمسار الصحيح، خاصة بعدما تمكنوا مؤخراً من تحقيق لقب كأس العرب في ديسمبر الماضي، بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بهدفين دون رد سجلهما ياسين براهيمي، وأمير سعيود في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، ليواصل الخضر تحطيم الأرقام القياسية والحفاظ على سجلهم الطويل الخالي من الهزائم.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم

الأحد 16 يناير 2021.

20:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

21:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

22:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والكويت.

23:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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