نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة نهائي كأس السوبر، سيلعب ريال مدريد مباراة صعبة وحاسمة ضد غريمه أتليتك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني مساء الأحد 16 يناير، وتقام مباراة ريال مدريد ضد غريمه التقليدي بلباو في السعودية التي تستضيف كأس السوبر الإسباني، وتقدم ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بفوزه 3/2 على غريمه التقليدي برشلونة، فيما تأهل أتلتيك بلباو إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا الموسم الماضي، الهدفين ضد الهدف، وسوف يغيب ريال مدريد عن النجم المهاجم ماركو أسينسيو ضد أتلتيك بلباو حيث يعاني الإسباني من إصابة في العضلة أمام برشلونة، بينما من المتوقع أن يدفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللاعب البرازيلي رونالدو رودريجو جويس بديل عنه.

مباراة نهائي كأس السوبر:

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس السوبر الإسباني بيع 30 ألف تذكرة للنهائي بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وفي السطور التالية نتعرف على كل ما دار حول مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني:

وستنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في مباراة كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة والتي توافق 21:30 بتوقيت مكة المكرمة ، 22:30 بتوقيت أبو ظبي والساعة 18:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب ريال مدريد – مباراة أتلتيك بلباو في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني:

سوف يتم استضافة المباراة في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في نهائي كأس السوبر الإسباني.

القنوات التي بثت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني:

ستنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني في بطولة SSC Saudi Sports Open، ولمشاهدة البث المباشر لنهائي كأس السوبر من خلال الإنترنت يمكنك المشاهدة من منصة شاهد، وتردد قنوات ssc كالتالي:-

ترددها: 12417. معامل الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

المعلق في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني:

سوف يعلق المعلق السعودي المشهور فهد العتيبي على مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.