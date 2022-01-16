نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الاسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جميع مشجعي كرة القدم نتيجة المباراة التي تكون بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، وتعتبر هذه المباراة من ضمن المباريات الصعبة والقوية، ويلعب الفريقين أمام بعضهما في يوم الأحد الموافق 2022/1/16، وذلك سوف تكون المباراة من ضمن مباريات كأس السوبر الإسباني الذي سوف يقام على ملعب في المملكة العربية السعودية، من خلال السطور القادمة سوف نتكلم عن كل ما يخص مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، حيث أنهم من أكبر الأندية المعروفة وستكون المواجهة شرسة بين الأثنين، وهذا ما ينتظره الجمهور أن يفوز واحد من الأندية ويتمنى الكثيرون فوز ريال مدريد الإسباني لحبهم لهذا النادي ويمكنكم متابعتنا لمعرفة موعد المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد أتلتيك بيلباو

من ضمن مباريات كأس السوبر الإسباني، مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو التي سوف تقام على الأراضي السعودية يوم الأحد الموافق 2022/1/16،في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وفي الساعة السابعة ونصف بتوقيت تونس والجزائر، وفي تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة والأردن، وفي تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت دبي وأبو ظبي والإمارات، وسوف يتم إذاعة المبارة على قناة ssc6 وقناة ssc5، حيث لديها الحق في بث حصري لمباريات السوبر في كلاً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نفاذ تذاكر نهائي السوبر الإسباني:

تزاحم الكثير ممن يريدون مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، حيث نفت حوالي 30 ألف تذكرة صالحة للبيع، ومن المقرر أن تكون المباراة يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة ونصف في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث يملأ الجمهور السعودي من مساحة الإستاد نسبة 50٪ من إجمالي مساحة الاستاد، لأنه هناك بعض التحذيرات بسبب فيروس كورونا بعد ملء جميع المدرجات في الاستاد.

حيث كانت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، كانت هي الأخرى على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وكان الحضور أقل من ذلك في مواجهة نصف النهائي، أما بالنسبة لمباراة أتلتيكو مدريد في مواجه أتلتيك بيلباو، حيث كان عدد الحضور قليل جداً حتى وصل إلى 10 آلاف شخص على استاد الملك فهد الدولي.