انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على منتخبات الصف الأول المرشحة لمواجهة مصر في حالة التأهل وصيف المجموعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بدولة الكاميرون منذ 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، تمكن المنتخب المصري من مصالحة الجماهير بفوز هام وتقديم عرض جيد أمام منتخب غينيا بيساو بهدف نظيف سجله النجم محمد صلاح عند الدقيقة 67 من الشوط الثاني من تمريره سحرية من لاعب الوسط المتألق عمرو السولية.

فوز هام لمنتخب مصر للتأهل للدور الثاني

وبهذا الفوز ينجح المنتخب المصري في إستعادة ثقة الجماهير بعد أداء مخيب للآمال في المباراة الأولى، والهزيمة الصعبة من منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ليجد نفسه أمام خيار واحد أمام منتخب غينيا بيساو وهو الفوز، للحفاظ على آمال التأهل للدور التالي، وهو ما نجح فيه لاعبي المنتخب المصري بأداء جيد، وإضاعة العديد من الفرص منها تصدي لها حارس غينيا بيساو، وتصدت العارضة إلى 3 فرص محققة لمنتخب مصر.

مواجهه حاسمة لمنتخب مصر أمام السودان بالجولة الثالثة

وينتظر منتخب مصر مواجهه صعبة أيضا وحاسمة أمام المنتخب السوداني في الجولة الثالثة المقبلة، الذي يمتلك فرصة أيضا للتأهل للدور الثاني في حالة فوزه، حيث يمتلك في رصيده نقطة واحدة من التعادل مع منتخب غينيا بياو، والفوز على مصر تصل به للنقطة 4، وهو ما يخشاه منتخب مصر من مفاجآت منتخب السودان، لذلك لابد من تحقيق نتيجة إيجابية وعدم الدخول في لعبة الحسابات.

منتخبات قوية تنتظر منتخب مصر بالدور الثاني

وبعد إقتراب منتخب مصر من التأهل للدور الثاني كثاني للمجموعة تنتظره منتخبات من العيار الثقيل صاحبة التصنيف الأول، فعند صعود المنتخب المصري في الوصافة يجد في طريقة صاحب المركز الأول بالمجموعة الخامسة يجد في طريقه إما منتخب الجزائر أو منتخب كوديفوار، أما في حالة صعود المصري كثالث مجموعة سيواجه منتخب الكاميرون أو السنغال.