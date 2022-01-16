كأس أمم إفريقيا.. تونس تكتسح موريتانيا برباعية

كأس أمم إفريقيا.. تونس تكتسح موريتانيا برباعيةحقق المنتخب التونسي أول انتصار مريح لمنتخب عربي في بطولة أمم إفريقيا، والذي جاء على حساب منتخب عربي آخر، وهو موريتانيا، مساء الأحد.

وسجل "نسور قرطاج" فوزا عريضا بنتيجة 4-0، على حساب المنتخب الموريتاني، لتعوض هزيمتها الصعبة في افتتاح المجموعة السادسة أمام مالي قبل أيام.

وسجل لتونس نجمها وهبي خزري هدفين، بالإضافة للمدافع حمزة المثلوثي، والمهاجم سيف الدين الجزيري.

ولكن "أزمة" ركلات الجزاء استمرت للمنتخب التونسي، ليضيع ركلة جزاء ثانية على التوالي، بعد إضاعته ركلة جزاء في المباراة الأولى أمام مالي.

وبعد أن أضاع خزري أمام مالي، أضاع الركلة هذه المرة القائد يوسف مساكني.

وبهذا الانتصار العريض، وضعت تونس قدما في دور الـ16، وستحتاج للتعادل في لقائها الأخير أمام غامبيا لضمان التأهل.

أما منتخب موريتانيا فتعقدت حساباته، وفقد الأمل تقريبا بالتأهل، وسيتعين عليه تحقيق فوز كبير على مالي في الجولة الأخيرة للحفاظ على أمل العبور.