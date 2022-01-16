تعادل غامبيا ومالي بكأس أمم إفريقيا
لم يتمكن منتخب مالي من اللحاق بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون إثر تعادله 1 - 1 مع نظيره الغامبي يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة.
ورفع منتخب مالي رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع منتخب غامبيا في صدارة المجموعة، ولكن أيا منهما لم يضمن حتى الآن التأهل للدور الثاني للبطولة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 79 التي شهدت هدف التقدم الذي سجله إبراهيما كوني لمنتخب مالي من ضربة جزاء ثم شهدت الدقيقة 90 هدف التعادل لمنتخب غامبيا من ضربة جزاء أخرى سجلها موسى بارو.
ولم يبد منتخب غامبيا أي رهبة في مواجهة نظيره المالي العريق صاحب الصولات والجولات على الساحة الإفريقية حيث قدم الفريقان عرضا جيدا في الشوط الأول كان فيه منتخب مالي هو الأكثر استحواذا على الكرة فيما كانت أخطر فرصتين في هذا الشوط لمنتخب غامبيا من تسديدتين قويتين عبر الضربات الحرة وارتدت الأولى من العارضة والثانية من القائم.
وفي الشوط الثاني، كثف منتخب مالي محاولاته الهجومية، فيما تراجع أداء غامبيا نسبيا عن الشوط الأول حيث اكتفى الفريق بالجانب الدفاعي معظم الوقت.
ومنح نظام حكم الفيديو المساعد الأمل لمنتخب مالي في الفوز بالمباراة إثر احتساب الحكم ضربة جزاء بعد مراجعة نظام "الفار"، ولكنه اضطر بعدها بدقائق إلى مراجعة نفس النظام ليمنح منتخب غامبيا ضربة جزاء أيضا جاء منها هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.
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