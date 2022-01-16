ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني

ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسبانيتوج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على أتلتيك بلباو 2 - صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد بإستاد الملك فهد الدولي.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 38، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء. وأهدر راؤول غارسيا ركلة جزاء لبلباو في الدقيقة 89. وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيدير ميليتاو في الدقيقة 87.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يتوج فيها الريال باللقب، فيما سبق لأتلتيك بلباو التتويج باللقب ثلاث مرات سابقة كان آخرها نسخة 2020.

وتأهل الريال للمباراة النهائية بعدما تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 3 - 2 في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت الأربعاء الماضي، فيما صعد بلباو للمباراة النهائية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2 - 1.

