موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في كأس الرابطة للأندية المحترفة المصرية اليوم الإثنين

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تنطلق اليوم الإثنين 17 يناير مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة للأندية المحترفة المصرية بمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية الأهلي والإسماعيلي والمقاولون العرب والجونة والبنك الأهلي وسموحة، وكانت نتائج الجولة الأولي لهذه المجموعة قد إنتهت بفوز الإسماعيلي على سموحة 1/0، والمقاولون العرب على البنك الأهلي 1/0، وتعادل الأهلي مع الجونة 0/0.

قائمة النادي الأهلي لمباراة الإسماعيلي في كأس الرابطة للأندية المصرية

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

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قائمة النادي الإسماعيلي لمباراة الأهلي في كأس الرابطة للأندية المصرية

أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وكمال السيد، وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوى وأحمد عيد وأحمد أيمن وعبد الله جمعه وعصام صبحى ومحمد دسوقى، وعمر الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى وأحمد مدبولى وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدى، والبوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه والإيفوارى جان موريل فى خط الهجوم.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة

طرفي المباراة: الأهلي والإسماعيلي

البطولة: كأس رابطة المحترفين

المرحلة: الجولة الثانية – دور المجموعات

التوقيت: 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة – 3:30 عصر بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1

معلق المباراة: أيمن الكاشف

ملعب المباراة: ستاد الجيش ببرج العرب