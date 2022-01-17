موعد حفل جوائز الفيفا ذا بيست اليوم الإثنين 17 يناير 2022 والقنوات الناقلة مباشر لمشاهدة احسن لاعب فى العالم 2021

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عمر شويل - جدة موعد حفل جوائز الفيفا ذا بيست هو يوم الإثنين 17 يناير 2022 يترقب عاشقي كرة القدم بفارغ الصبر موعد حدث جائزة أفضل 2021، والتي ستختار أفضل لاعب في العالم للموسم الختامي لعام 2021، مع اقترابنا من النسخة التي طال انتظارها من حفل جوائز فيفا لأفضل الجوائز، لما قدمه اللاعبون العام الماضي.

وقد فاز ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بالألقاب معًا منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وزاد تواجدهما في فريقيهما السابقين، ريال مدريد وبرشلونة، من التنافس إلى درجة أصبحت تُعرف باسم فترة رونالدو

موعد حفل جوائز الفيفا ذا بيست هو يوم الإثنين 17 يناير 2022

ستقام جوائز أفضل FIFA في مقر FIFA في زيورخ يوم الإثنين 17 يناير 2022.

القنوات الناقلة لحفل The Best

تبث شبكة beIN Sports هذه الفعاليات مباشرة على قناتها الإخبارية، بينما يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاهدين بَثًّا مباشرًا على موقعه الرسمي، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك Facebook و Twitter و YouTube.

قائمة المرشحين النهائية 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” القائمة النهائية للاعبين الذين سيتنافسون على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، واقتصرت مسابقة النجم المصري محمد صلاح على المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة، حيث سيواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وليفاندوفسكي من بولندا، وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل FIFA وأعلن الفيفا عن قائمة 11 لاعبا يتنافسون على مكان في القائمة النهائية في 17 يناير، قبل أكثر من شهر.

وتصدر المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، القائمة التي ضمت أسماء بارزة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وحصل ليفاندوفسكي العام الماضي على جائزة 2020، بعد أن قاد بايرن ميونيخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.