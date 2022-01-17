انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 مفاجآت بالجملة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أسدل الستار على الجولة الثانية للمجموعاتة الستة أمس الأحد 16 يناير المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في دولة الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، وسط مفاجآت بالجملة من نتائج غير متوقعة بهزيمة وتعادل وتأخر منتخبات الصف الأول في ترتيب مجموعات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الحالية، أبرزها هزيمة حامل لقب البطولة الماضية منتخب الجزائر من منتخب غينيا الإستوائية صاحب التصنيف المتأخر عالميا.

تأخر منتخبات الجزائر غانا تونس في الترتيب أبرز المفاجات في الكان حتى الآن

ويعتبر تأخر منتخبات الجزائر وتونس وغانا في الترتيب أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن باحتلال ترتيب متأخر في الترتيب في مجموعاتهم على أمل تصحيح المسار في الجولة الختامية وتحقيق الفوز، والملاحظ أن هناك فرصة التأهل كثالث مجموعة قائمة لجميع الفريق حتى الآن قائمة، لأن هناك 4 منتخبات ثوالث المجموعات تتأهل للدور الثاني.

ترتيب المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركو الكاميرون 2 0 0 6 1 بوركينا فاسو 1 1 0 3 2 كاب دي فيردي 1 1 0 3 3 أثيوبيا 1 2 0 0 4

ترتيب المجموعة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز السنغال 1 0 1 4 1 غينيا 1 0 1 4 2 ملاوى 1 1 0 3 3 زيمبابوي 0 2 0 0 4

ترتيب المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز المغرب 2 0 0 6 1 الجابون 1 0 1 4 2 غانا 0 1 0 1 3 جزر القمر 0 2 0 0 4

ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز نيجيريا 2 0 0 6 1 مصر 1 0 0 3 2 غينيا بيساو 0 1 1 1 3 السودان 0 1 1 1 4

ترتيب المجموعة الخامسة لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز كوديفوار 1 0 1 4 1 غينيا الإستوائية 1 0 0 3 2 سيراليون 0 0 2 2 3 زيمبابوي 0 1 1 1 4

ترتيب المجموعة السادسة لبطولة أمم أفريقيا 2022