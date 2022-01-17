نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد السودان في الجولة الثالثة لدور المجموعات في أمم افريقيا وتشكيلة منتخب مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر ضد السودان بطولة أمم أفريقيا 2021، ينتظر عشاق كرة القدم في القارة السمراء والدول العربية مباراة الأشقاء بين منتخب مصر ومنتخب السودان في فاعليات مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من النسخة 33 من بطولة الأمم الأفريقية تحت استضافة الكاميرون والتي تقام في ملعب أحمدو أهديجو، حيث لعب منتخب مصر مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات أمام نظيرة منتخب نيجيريا والذي تغلب فيها منتخب نيجيريا على منتخب مصر بهدف مقابل لا شئ من المنتخب المصري، ولعب المنتخب الفراعنة مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات أمام نظيرة منتخب غينيا بيساو والذي تغلب فيها منتخب المصري بهدف أحرزه نجم ليفربول محمد صلاح مقابل لا شئ من منتخب غينيا بيساو.

بينما في الجناح الأخر منتخب السودان حيث ألتقى بالجولة الأولى مع منتخب غينيا بيساو والتي انتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي، وبعد ذلك قام منتخب الصقور الجديان (منتخب السودان) بمواجهة نظيرة المنتخب النيجيري الذي تغلب على السودان بثلاث أهداف مقبل هدف وحيد.

ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش على الفوز بنتيجة إيجابية على شقيقه صقور الجديان لضمان تأهله لدور الـ 16، كما يأمل المنتخب السوداني بقيادة مدربة برهان تيه في أداء مباراة مشرفة أمام منافسة المنتخب المصري في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات والتغلب عليه، ولكن يحتاج الأمر أيضا إلى فوز المنتخب النيجيري على غينيا لكي تصعد صقور جديان للدور القادم.

موعد مباراة مصر ضد السودان كأس الأمم الأفريقية 2021

سوف تقام مباراة الشقيقين مصر والسودان في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة في الكاميرون في يوم الأربعاء الموافق 19 يناير، واليكم الجدول التالي يوضح توقيت بداية المباراة حسب كل بلد.

البلد توقيت المباراة تونس

المغرب

الجزائر 8:00 مساءا مصر ليبيا السودان الأردن 9:00 مساءا السعودية قطر سوريا العراق 10:00 مساءا عمان الإمارات 11:00 مساءا مصر والسودان كأس أمم أفريقيا

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تشكيلة المنتخب المصري في مواجهة السودان

من الموقع أن تكون تشكيلة المنتخب المصري في موجهة منتخب السودان كالتالي: